3por4: 1º Salão de Arte de Inverno ocorre no L'America Shopping, em Bento Gonçalves

Quem passar pelo L'America Shopping de Bento será surpreendido com arte. Desta terça até o dia 23, ocorre por lá o 1º Salão de Arte de Inverno. A iniciativa, encabeçada pela produtora cultural e museóloga Maria Stefani Dalcin, leva ao espaço obras de artistas locais e de cidades como Caxias, Garibaldi, Porto Alegre, Casca, Carazinho, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Teutônia, Pelotas, Nova Petrópolis, Alegrete e Santa Maria. Um dos objetivos do Salão de Arte é aproveitar a alta temporada turística na Serra para divulgar parte da produção artística gaúcha. As obras expostas foram escolhidas por uma comissão julgadora. Entre as selecionadas, está a criação ao lado, do caxiense Victor Hugo Porto.

O Salão de Arte de Inverno vai ainda premiar uma obra com o valor de R$ 3 mil, que será doada à Fundação Casa das Artes de Bento Gonçalves. A primeira edição da iniciativa também presta homenagem ao artista plástico Anastácio Orlikowski, que radicou-se em Bento na década de 1960.