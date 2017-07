3por4: 1ª edição do A Rua do Futebol ocorre neste sábado, em Caxias

Futebol 06/07/2017 | 14h00 Atualizada em

O Bar Jaconero é ponto de encontro tradicional de juventudistas em aqueces antes do jogo ou em comemorações animadas quando tem vitória.Quem já passou ali ao lado do estádio em dia de partida sabe que a festa rola solta entre os frequentadores. Um grupo de amigos decidiu, então, tornar a coisa mais profissional. Neste sábado, ocorre a primeira edição do projeto A Rua do Futebol, com programação que inclui comida de rua, cerveja artesanal, humor, bazar e música.

A ideia – organizada por Francisco Pessin Livramento, Alisson Andrighetti e Humberto Giordani – vai contar com apresentação da banda Beco Vera Cruz num repertório cheio de forró, baião e xote. Outra atração será o personagem de humor Boleiro, que relata a vida de um pereba que almeja o sucesso. A rua terá ainda brechó especializado em camisas do Juventude e os estandes de delícias para comer e beber. Tudo rola a partir do meio-dia, antes do jogo entre Juventude e Guarani-SP. A entrada é franca.