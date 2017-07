2º Barbecue Festival é opção gastronômica de domingo, em Caxias do Sul

Ferro e fogo 21/07/2017 | 16h00 Atualizada em

Com a meta de servir uma tonelada de carne para 1,5 mil pessoas durante oito horas, o 2º Barbecue Festival é a atração imperdível deste domingo em Caxias do Sul para quem aprecia um bom corte. Popular em países como Estados Unidos, Canadá e Austrália, o churrasco de defumação, cujo preparo pode durar até 12 horas, será preparado por mestres churrasqueiros da Serra e de Porto Alegre em 12 estações instaladas próximas à charmosa Casinha do Blues, na área da antiga Estação Férrea, no bairro São Pelegrino.

– A ideia é entrar nessa cultura da carne e reviver os antepassados, essa coisa do fogo de chão e do artesanal. É a gastronomia em sua forma mais simples e primitiva – afirma Lulu Alberti, responsável pela produção do evento.

O cardápio apresenta opções com carnes bovina, suína, de cordeiro e frango preparadas com diferentes técnicas, entre elas, costelinha suína, assado de tiras, entrecot, porco em pedaços, chorizo e hamburguer de costela. Além da carne, cada combo terá um acompanhamento, como farofa de banana e bacon, moranga, legumes grelhados, picles e purê de mandioquinha, entre outros. Os valores variam de R$ 20 a R$ 40.

Para matar a sede, haverá chope Uff Bier, um wine bar da Yoo Wines, um bar de drinques do Mississippi e o café da Do Arco da Velha. A criançada poderá se divertir no Espaço Kids. A trilha sonora ficará a cargo do do rock `n¿ blues dos grupos Beck e Bando Alabama (participação de Fabio Magic Boy) e banda Juke Joint.



As estações:

:: Estação 1: Cordeiro com moranga no fogo de chão, por Fernando Comunello, Alexandre Fasoli e Portuga

:: Estação 2: Pulled/Costelinha suína, feijão e picles, por BBQ Bueno

:: Estação 3: Porco em pedaços e farofa de banana com bacon, por Bulita, Rodrigo Bellora e Rafael Policastro

:: Estação 4: Frango no varal com especiarias, batatinhas e tomates assados, por Alexandre Reolon

:: Estação 5: The Cage: Boneless inteiro com legumes assados, por Gabi Dalsoto e Rico Vilella

:: Estação 6: Assado de tiras com legumes grelhados e farofa especial, por Varaschin, Bento, Betiolo e Marcio Martini

:: Estação 7: Chorizo e purê de batata doce defumada, por Pedro e Zampa by Alligator

:: Estação 8 (a partir das 16h): Hamburguer de costela, por Gui Mariani

:: Estação 9 (a partir das 16h): Carreteiro, por Ada Perini

:: Estação 10: Entranhas/Vazio uruguaio e pão com alho especial, por Rodrigo Huffel

:: Estação 11: Entrecot e purê de mandioquinha, por Tiago Lucena e Nano Zaniol

:: Estação 12 (a partir das 16h): Choripan, por Edson Berwanger



Serviço

:: O quê: 2º Barbecue Festival.

:: Quando: domingo, das 12h às 20h.

:: Onde: área próxima à Casinha do Blues, na antiga Estação Férrea (Rua Dr. Augusto Pestana), bairro São Pelegrino, Caxias do Sul.

:: Quanto: entrada franca, sendo cobrado apenas o consumo. Combos variam de R$ 20 a R$ 40.