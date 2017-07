10 filmes para ver no Netflix neste final de semana

Pioneiro Indica 07/07/2017 | 20h20 Atualizada em

1 - Okja

Nova York, 2007. Lucy Mirando, a CEO de uma poderosa empresa, apresenta ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile. Apelidada de "super porco". A ideia é que os animais permaneçam espalhados ao redor do planeta por 10 anos, sendo que após este período participarão de um concurso que escolherá o melhor super porco. Uma década depois, a jovem Mija convive desde a infância com Okja, o super porco fêmea criado pelo avô. Prestes a perdê-la devido à proximidade do concurso, Mija decide lutar para ficar ao lado dela.



2 - Grandes Olhos

O drama apresenta a história real da pintora Margaret Keane, uma das artistas mais comercialmente rentáveis dos anos 1950 graças aos seus retratos de crianças com olhos grandes e assustadores. Defensora das causas feministas, ela teve que lutar contra o próprio marido no tribunal, já que o também pintor Walter Keane afirmava ser o verdadeiro autor de suas obras.



3 - Já não me sinto em casa nesse mundo

Quando uma mulher deprimida é roubada, ela passa a viver com o propósito de rastrear os ladrões, ao lado de seu vizinho detestável. Porém, eles logo entendem que estão se envolvendo com um grupo perigoso de criminosos degenerados.



4 - Operação Invasão 2

Sequência de Operação Invasão (2011). A história se passa duas horas depois do término do primeiro filme, cuja história mostrava um grupo da SWAT tentando desarmar diversos traficantes protegidos dentro de um prédio.



5 - Selma – Uma Luta pela Igualdade

Cinebiografia do pastor protestante e ativista social Martin Luther King, Jr , que acompanha as históricas marchas realizadas por ele e manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, até a capital do estado, Montgomery, em busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana.



6 - O Estudante

Um adolescente russo descobre sua vocação para as palavras da Bíblia, e logo se transforma num católico fervoroso, capaz de citar versículos de trás para frente. Ele começa a usar os ensinamentos cristãos para questionar as palavras de sua mãe, da escola onde estuda e principalmente de uma progressista professora de biologia

7 - Maidentrip

O documentário acompanha a trajetória da adolescente Laura Deeker, que aos 14 anos de idade se tornou a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha.



8 - O Profissional

Em Nova York o assassino profissional Leon não vê sentido na vida. Quando a família vizinha é morta por policiais envolvidos com drogas ele decide proteger Mathilda, uma menina de 12 anos que é a única sobrevivente da família. Ela deseja se tornar uma assassina, para poder vingar a morte do seu irmão de 4 anos. Enquanto ela cuida da casa e ensina o pistoleiro a ler e a escrever, ele lhe ensina o básico de como manejar uma arma.



9- Funny Girl – A Garota Genial

Fanny Brice é uma jovem judia do Lower East Side tratada como patinho feio pelos demais. Sonhando com os estrelato, ela rouba a cena num show local e é contratada pelo famoso produtor Florenz Ziegfeld. Já reconhecida por seu talento para os palcos, Fanny se apaixona pelo jogador compulsivo Nicky Arnstein. Logo se casam, mas enquanto a carreira da atriz e cantora prospera, o relacionamento dos dois se deteriora.



10 - Faça a coisa certa

Sal, um ítalo-americano, é dono de uma pizzaria em Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Com predominância de negros e latinos, é uma das áreas mais pobres de Nova York. Ele é um cara boa praça, que comanda a pizzaria juntamente com Vito e Pino, seus filhos, além de ser ajudado por Mookie. Sal decora seu estabelecimento com fotografias de ídolos ítalo-americanos dos esportes e do cinema, o que desagrada sua freguesia. No dia mais quente do ano, Buggin' Out, o ativista local, vai até lá para comer uma fatia de pizza e reclama por não existirem negros na "Parede da Fama". Este incidente trivial é o ponto de partida para um efeito dominó, que não terminará bem.