Sociedade por João Pulita

03/05/2017 | 06h15





Sabrina Cecatto Stedile e Gabriel Zulian, sábado, quando celebravam a união entre a Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Antônio Prado, e os salões do Clube Ideal, em Ipê Foto: Eduardo Vanassi / Divulgação

Marcus Telh e Amanda Lazzari trocaram juras, dia 23, na Igreja da Réplica de Caxias do Sul, do Parque de Exposições da Festa da Uva Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Cristiane Velho e Daniel Festugato Sehbe comungaram o enlace na Igreja Santo Sepulcro e confraternizaram em clima intimista com almoço no Quinta Estação Foto: Leandra Romani / Divulgação

Social I

Com os ingressos já esgotados para a grande noite que celebra os 33 anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer Núcleo Caxias do Sul, a presidente da entidade, Vera Caregnato Orsso, será a anfitriã, dia 9, durante jantar assinado pelo staff de Eliseo Marin, seguido de desfile de moda de Marilete Alquati, no Salão Verde da sede campestre do Recreio da Juventude. Entre as muitas atrações do encontro, terá destaque um lounge onde os modelos Christian Correa e Manuela Bottari mostrarão artigos de luxo da Benevi, grife comandada por Rogerio e Simone Menegotto. Na passarela, Bruna Terra e Angélica Zimmer, acompanhadas por Marcilio Júnior, exibirão performance vestindo lingeries da Delicatezza, de Eliana Letti e Renata Becker.

Social II

Na passarela oficial, que terá a batuta de Ciana Reis, os guapos Leonardo Longhi e Maurício Berton acompanharão a Glamour Girl, Gabriela Radaelli Schio, Georgia Fagundes e Camila da Fonseca, que desfilarão joias e óculos da Pioner com produção de beleza do hair stilyst Alex Almeida e do make artist Rafael Rotini. Entre as modelos da ocasião, desfilam calçados e bolsas do Atelier do Sapato, Maribel Alamini Benedetti, Rosa Cappellaro Andrazza, Rossana Kahler, Osania Capellini, Rita Costamilan, Stela Cignachi, Paula Pontalti Marchioro e as manas Pâmella Frey Ferreira e Kelly Frey.

Elvira Micheli recepcionou Nilva Randon, que foi colaborar com a Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, semana passada, no Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Verônica Daros modelou looks da Estilo Mulher em desfile em prol da Patna Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Fernanda Crosa também desfilou em benefício da Patna Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Um

Patrícia Lisboa Corso e seu marido Wagner De Sá estão às voltas com o primeiro aninho da princesa deles, Anthonela Corso De Sá. A menina ganha festa, sábado, das 11 às 17 horas no espaço de festas Bambolino, de Karine Gomes.

Sucesso

O mestre churrasqueiro caxiense Rodrigo Bueno contou com a parceria de Fabian da Costa e Maurício Bueno durante o projeto Bárbaros Barbecue, que movimentou a cidade paulista de Americana, no último sábado. O trio retornou consagrado com os primeiros lugares nas categorias Suíno, Costela Suína e Frango.

Amor

Luciana Chalela, filha de Aziz Chalela (in memoriam) e Eunice Terezinha Ribeiro Chalela, celebra em grande estilo seu enlace com Karl Daniel Karvik, filho de Gunnar e Jacqueline Karvik, sexta-feira, 5, em Cancun, no México. A cerimônia ao redor do jovem casal terá como altar e cenário os salões do Marriott Resort Casa Magna. A make-up designer Ana Paula Fedrizzi, que está por lá desde o último domingo, viajou para cuidar da beleza da ala feminina da família Chalela.

A fashionista Daniela Conte fez conexão de estilo com a 21ª edição do Integramoda Foto: Daniela Xu / Divulgação

Cheers

Hoje é dia de celebrar os 55 anos do vice-prefeito, Ricardo Fabris. Amanhã é a vez de aplaudir os taurinos, Vânia Tonietto Brugalli, Gelson Palavro e Maria Augusta Mantese.

Tiracolo

Camila Vieira e Beatriz Martins comemoram, amanhã, o segundo aniversário da grife autoral de bolsas e sapatos em couro, a B.Bag. Neste período, a marca ganhou reconhecimento nacional ao integrar, em 2016, o acervo de figurinos da novela A Lei do Amor, da Rede Globo. Para celebrar a data, as fashionistas recepcionam no endereço da marca com coquetel orquestrado por Carolina Dal Pont Bianchi e Maria Betraiz da Pont, da Amada Cozinha. No encontro agendado para as 16h, a B.Bag apresentará novidades da linha de calçados com destaque para a bota Over The Knee em píton, que promete virar hit na estação.

Sandro Rodrigo Bertin e Jaqueline Evelise Demori foram presenças queridas ao redor das Bodas de Ouro dos pais dele, Lindo e Tereza Bertin Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação