Sociedade por João Pulita

Amyr Klink veio à terrinha a convite do coordenador da Unisinos Serra, Eduardo Costa, para ministrar aula magna da instituição no Teatro São Carlos

Felicidade

Regina Bellini e Maria João Palma integraram ao grupo anfitrião do tradicional encontro beneficente Aniversário Feliz a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo de Caxias do Sul, Vera Caregnato Orsso. A proposta ao redor das três aniversariantes do mês beneficiará as entidades Associação Crianças Feliz e a Liga Feminina de Combate ao Câncer, e ocorrerá dia 16 na Boutique de Regina Bellini. A reunião pautada em moda e gastronomia terá a batuta de Patrícia Prigol, que cuida do aparato organizacional do encontro em que Regina irá preparar sua receita de ouro, um Risoto de Brócolis. Cristina Bellini Albé e Flavia Bellini farão as honras.

Compadres, Maurício Gravina e Irineu Betiolo Filho foram prestigiar o evento do grande amigo Rubens Simões Foto: Rafael Sarton / Divulgação

A arquiteta Adriane Karkow com o marido Michel Golin num encontro que concentrou designers, arquitetos e cerimonialistas na Riva Foto: Rafael Sarton / Divulgação

Divã

A bonita psicóloga Fernanda Cirena Müller, filha dos atuantes João Francisco e Fátima Müller, faz mais pela profissão. Agora, com consultório devidamente decorado no Attuale, ela se debruça nos estudos de Terapia Cognitiva Comportamental.

Mascotes

O biólogo Daniel Hiroschi Takarada, comandante da Floricultura com o mesmo sobrenome, realizará, sábado, dia 6, o projeto Pets Day Beneficente. Além de celebrar o aniversário do empreendimento, Takarada arrecadará ração para cães e gatos, que será destinada à Associação Caxiense de Proteção aos Animais de São Francisco em parceria com o Help Vira Lata.

Paula Azevedo e Pedro Horn Sehbe, presenças na concorrida noite do 21º Integramoda Foto: Daniela Xu / Divulgação

A designer Camila Vieira foi uma das personalidades que emprestou imagem para o projeto Reconectar do Integramoda Foto: Daniela Xu / Divulgação

A blogueira Camille Luchese fez aparição no Integramoda/RS, semana passada na CIC Foto: Daniela X / Divulgação

Sabores

O Instituto Brasileiro do Vinho realiza, sábado, dia 6, a primeira edição do Buona Forchetta Vale dos Vinhedos, que terá como cenário o jardim do hotel Villa Michelon. Com a chancela do Ibravin e dos Destemperados, o evento reunirá 10 vinícolas brasileiras e empreendimentos gastronômicos da Serra Gaúcha. Os chefs Altemir Pessali e Rodrigo Bellora darão mostras de talento.