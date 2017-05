Sirva pão doce com goiabada 

Lanche 04/05/2017 | 10h19 Atualizada em

Que tal surpreender quem você ama com esse delicioso lanche? A dica da receita é da marca Nestlé.

Foto: Nestlé / Divulgação

Ingredientes

2 tabletes de fermento biológico (30 g)

6 colheres (sopa) de açúcar

meia xícara (chá) de Leite morno

1 lata de creme de leite

4 colheres (sopa) de manteiga derretida

3 ovos

4 e meia xícaras (chá) de farinha de trigo , aproximadamente

1 gema para pincelar

250 g de goiabada cascão

suco de 1 limão

4 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

1 colher (sopa) de canela em pó

Modo de preparo

1. Em um recipiente dissolva o fermento com o açúcar. Adicione o leite, o Creme de leite, a manteiga e os ovos e misture bem.

2. Junte a farinha aos poucos, misturando bem, até formar uma massa que desgrude levemente das mãos. Cubra e deixe descansar em local aquecido até dobrar de volume (cerca de 20 minutos).

3. Abra a massa sobre uma superfície enfarinhada e modele bolinhas pequenas (cerca de 5 cm de diâmetro). Coloque-as em assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, pincele com a gema e deixe descansar por 20 minutos.

4. Leve para assar em forno médio (180° C), preaquecido, por cerca de 25 minutos ou até que estejam levemente douradas. Retire e reserve enquanto prepara o recheio.

Recheio

5. Em uma panela coloque a goiabada, o suco de limão e meia xicara (chá) de água e leve ao fogo até derreter e formar uma geleia amolecida. Espere esfriar e coloque em um saco de confeitar com bico fino.

6. Coloque o recheio no centro de cada pãozinho já assado, pressionando levemente.

7. Polvilhe com o açúcar misturado com a canela e sirva a seguir.