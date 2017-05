Exposição 04/05/2017 | 11h10 Atualizada em

A mostra Desenhos de Luz está em exibição no Prataviera Shopping neste mês de maio. A exposição uma parceria do shopping com o Clube do Fotógrafo e trata da técnica de longa exposição, apresentando cenas com desenhos formados por rastros de luz.

As obras são assinadas pelos fotógrafos Tomas Brugger, Luan Hoffmann, Marilise Cesa, Rene Rossi, Carlos Gandara, Dietmar Speer, Danielly Soares, Luis Fernando Barp, Fabrizio Brustolin e Ingrid Brugger.A visitação é gratuita.