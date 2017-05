Miucha Sinhor e Francisco Carpenedo Gabriel Neto se casam em Florianópolis

SOCIAL 04/05/2017 | 06h15 Atualizada em





Os festejados noivos do fim de semana, Miucha Sinhor, vestindo Paulo Dulce, e Francisco Carpenedo Gabriel Neto, de Mauricio Placeres, encantaram os mais de 300 convivas com festa babilônica de casamento Foto: José Zignani / Divulgação

Arrojo I

Um expressivo grupo de ilustres famílias da Serra gaúcha esteve no litoral catarinense durante todo o feriadão para aplaudir, sábado, o enlace de Miucha Sinhor e Francisco Carpenedo Gabriel Neto. Os filhos de Vladis e Idaliria Sinhor e José Daniel Gabriel e Liliane Dalbosco Carpenedo trocaram alianças Cartier e juras de amor eterno com bênçãos do padre Jailton De Oliveira Lino no altar da Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Florianópolis. A noiva vestia um modelo exclusivo do estilista paulista Paulo Dulce e o noivo, um traje de Mauricio Placeres.



Os pais de Miucha, Valdis e Idaliria Vitória Sinhor, recepcionaram os familiares e amigos em cerimônia seguida de festa em Florianópolis Foto: José Zignani / Divulgação

Arrojo II

A cerimônia foi toda norteada por clássicos da música. Além dos trompetistas anunciarem a chegada da noiva, os mais de 300 convidados se encantaram ao som de um órgão de tubos com o virtuose de Vanderlei Jochen. A soprano Elisabeth Faroco também emocionou noivos, familiares e padrinhos com sua voz.

O mano e a mãe do noivo, Felipe Carpenedo Gabriel e Liliane Dalbosco Carpenedo, quando Francisco celebrava seu amor por Miucha Foto: José Zignani / Divulgação

Fernanda Gabriel e José Daniel Gabriel, mana e pai de Francisco, esbanjaram charme na recepção de casamento Foto: José Zignani / Divulgação

Arrojo III

A festa ao redor de Miucha e Francisco foi toda orquestrada por

Caroline Polly no Music Park com espetáculos surpresa do dee jay Berbush e Orquestra e da dupla sertaneja Junior e Cesar. Já o dee jay Danna e Pic Schmitz fizeram ferver a pista de danças instaurada em meio a um décor de cinema com flores nobres em profusão de Rozemeri Bastos Weber e paisagismo do porto-alegrense Gonçalves, que levou quatro árvores gigantes aos salões decorados em preto e dourado. Nota para os painéis de led que alcançavam a altura de 10 metros, e para o bolo dos noivos, obra autoral de Patrícia Goedert. A ala feminina foi mimada com sandálias produzidas pela empresa da noiva e todos os presentes foram contemplados com famosos bem-casados Conceição. Os noivos viajam em lua de mel rumo às Maldivas, Doha, Dubai e Abu Dhabi.

Glamour

Geraldine Gauer Balen, Franciele Freitas e Carlos Eduardo Soares Dani, comandante do L¿Antiquaire realizam, hoje, um encontro para a largada das comemorações ao redor do Dia das Mães. O trio uniu-se as fashionistas Cinara Cordeiro, que mostrará uma coleção de looks para a estação, e Didier Gonçalves, que apresentará a grife de semijoias Adalberto Amorin. A reunião se iniciará às 16 horas e será regada à clericot e doces finos.

Ricardo Tramontina e sua bela mulher, a mana da noiva, Katiuska Sinhor Tramontina, foram padrinhos do casamento Foto: José Zignani / Divulgação

Ágape

O empresário Péricles Correa e seus filhos, Luciano e Fabiano Bocorny Correa, fundador, presidente e diretor da CFL, respectivamente, serão os anfitriões da festividade que marca a entrega do residencial Reserva Casa Rosa nesta quinta-feira. O luxuoso empreendimento servirá de palco para a recepção que reunirá futuros condôminos, arquitetos e parceiros da imponente obra. A gastronomia da noite terá assinatura do chef de cozinha Maurício Fernan e a música ao vivo do 4Rteto de Jazz.