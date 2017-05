Kleiton & Kledir ministram oficina de música popular e fazem show em Caxias

Gratuito 03/05/2017 | 06h05 Atualizada em

Kleiton Ramil apoia a mochila nas costas da cadeira e espalha folhas sobre a mesa, enquanto Kledir abre o computador e coloca os óculos para o trabalho começar. Apesar de estarem num palco de teatro, praticamente seu habitat natural, os irmãos encarnam agora a função de professores. A plateia é formada não só por fãs, mas por interessados em aprender a matéria que a dupla domina com mais êxito: música popular. Kleiton & Kledir estiveram no UCS Teatro na última terça para comandar a oficina Letra & Música, com caráter investigativo sobre os caminhos da criação musical, tanto na teoria como na prática. Nesta quarta, eles fazem show mostrando o resultado.

– No nosso tempo não existiam as opções de hoje, fizemos faculdade de música erudita, mas o que a gente queria mesmo fazer era música popular – comenta Kledir, em entrevista ao Pioneiro antes da aula começar.



Junte esse interesse com a veia didática dos irmãos, criados numa família de professores: assim nasceu a iniciativa, que pretende, acima de tudo, incentivar o contato com a criação musical em diferentes ambientes (Letra & Música já visitou desde universidades de Porto Alegre até comunidades de periferia no Rio de Janeiro). O projeto foi custeado via LIC.



– Nos dá muito prazer repassar o conhecimento, afinal, passamos a vida toda aprendendo um monte de coisas e colecionando histórias na estrada. A gente queria dividir tudo isso – justifica Kledir.



Em Caxias, cerca de 80 pessoas participaram da oficina que ocorreu na terça à tarde, no UCS Teatro. A primeira parte da aula tinha caráter mais teórico, com desmembramento dos quatro elementos principais da canção: ritmo, harmonia, melodia e letra. A segunda parte é prática, na qual os participantes compõem e gravam uma música em conjunto.



– A gente propõe um método de composição a eles. São estilos e temáticas diferentes, a gente fica por ali filtrando as ideias. No fim, todo mundo vai para casa com um CD gravado com a música composta em conjunto e pode dizer ¿mamãe, olha só o que eu fiz¿ – diz.



Vários músicos experientes de Caxias participaram da oficina, ontem. Entre eles, o rapper Chiquinho Divilas, o acordeonista nativista Robison Boeira, o acordeonista erudito Rafael de Boni, os músicos de MPB Dan e Pietro Ferretti, o guitarrista roqueiro Leonardo Vivan (Bob Shut) e o baterista Luciano Balen (do eletrônico CCOMA). A diversidade de representações musicais deixava qualquer um curioso sobre o estilo da canção que seria composta em conjunto.



– Espero que nos mostrem alguma maneira de compor que fuja um pouco dos padrões – sugeriu Gabriel Castilhos, 19 anos, estudante do curso de Música da UCS que também participou do encontro.



O resultado da parceria pode ser conferido nesta quarta, no show gratuito que Kleiton & Kledir apresentam no UCS Teatro. Além do repertório tradicional da dupla, repleto de sucessos, o grupo que participou da oficina será chamado ao palco para entoar pela primeira vez a canção composta ontem.



– É uma experiência completa, de compor, gravar e ir para cima do palco. Costumo dizer que é um espetáculo de risco, porque a gente anuncia antecipadamente que vai cantar uma música que ainda nem foi feita (risos) – brinca Kledir.



