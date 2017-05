Frei Jaime Bettega: olhar a vida com serenidade

Opinião 03/05/2017 | 09h00 Atualizada em

Viver é caminhar em direção à maturidade. São tantas fases, sem contar a sucessão de crises, que a vida é convocada a assimilar e a superar. O auge dos dias se dará no encontro com a maturidade, onde tudo tende a se aquietar. Até o olhar se torna diferente, quando a pessoa experimenta o sabor do amadurecimento. Não se trata de acomodação ou de extinção do vigor e do entusiasmo. Pelo contrário, a maturidade permite manifestações mais equilibradas e reações mais compreensivas. Tudo passa a ter mais sabor. As frustrações já não são tão doloridas e as decepções tornam-se passageiras.

A grande maioria tem medo de envelhecer. Porém, a soma dos anos é inevitável. Desde o nascimento, todos se encaminham para o envelhecimento. É algo maravilhoso poder agregar anos à vida. No entanto, os dias aguardam por aprendizagem. Só amadurece verdadeiramente quem está aberto para aprender.

Um dia será possível olhar para a própria história com menos ilusão, aceitar alguns fatos sem tanta dor, incrementar o entendimento com o toque da tranquilidade. Porém, o vigor e o querer terão alcançado índices elevados, tornando a vida mais equilibrada e centrada. A soma dos anos não rouba o dinamismo, pelo contrário, permite que as energias sejam direcionadas para o essencial.



O tempo pode favorecer o sonho do humano que se deseja ser. Ter um projeto claro de vida,a para poder viver intensamente cada momento, sem se angustiar com a passagem do tempo. Caminhar em direção à maturidade é acertar o itinerário da felicidade.