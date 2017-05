Flores da Cunha lança programação da 40º Feira do Livro da cidade

Literatura 03/05/2017 | 17h30 Atualizada em

A Feira do Livro de Flores da Cunha, uma das mais antigas do Estado, chega na próxima semana à sua 40ª edição. A programação da festa literária, que ocorre de 12 a 18 de maio na Praça da Bandeira, foi lançada na tarde desta quarta-feira, e integra também os festejos da semana de aniversário do município, que completa 93 anos de emancipação. A patronesse da Feira será a professora, pesquisadora e escritora florense Gissely Lovatto Vailatti.



— É uma Feira compacta, mas para todos os públicos. O fato de chegarmos à 40ª edição demonstra que ela vem dando certo — avalia a coordenadora da Feira do Livro e diretora de Cultura do município, Lorete Calza Paludo.



Ela lembra que, tradicionalmente, a Feira é o segundo maior evento cultural do município (atrás apenas de Corpus Christi), atraindo estudantes de todas as escolas da cidade e também o público em geral. Durante a programação, além dos descontos de no mínimo 10% nos livros comercializados pelas seis bancas de livrarias e editoras participantes, será possível conferir bate-papos com autores e com a patronesse, participar de lançamentos e divertir-se com espetáculos teatrais.



Entre as atrações estão escritores como Ana Claudia Ramos, Manuel Filho e Antônio Schimeneck, o animador cultural Roger Castro, do grupo Vivandeiros da Alegria, a trupe teatral do Ueba e o comediante e chargista Carlos Henrique Iotti.



Para a patronesse Gissely Lovatto Vailatti, homenagem é a melhor que poderia receber

A patronesse, que já foi diretora do Museu Municipal e está lançando seu quinto livro sobre a história florense, vê a indicação de seu nome como "uma coisa extraordinária":



— De todas as homenagens que eu poderia receber, essa é a melhor, pois tenho uma ligação muito forte com os livros — diz a também colunista do jornal O Florense.



Entre os destaques da programação estão as atividades culturais que serão realizadas nos dias 13 e 14, sábado e domingo, e que incluem de um festival estudantil de poesia em italiano a uma missa comemorativa em talian. Já no dia 15 a população poderá conhecer um pouco mais do projeto de memória oral Vozes do Tempo, desenvolvido pelo Arquivo Histórico Municipal.



E a programação não se encerra com o término da Feira: as atividades culturais continuam nos dias seguintes, com ações como o 1º Gospel Fest, festival de música Gospel, e o lançamento do livro Mato Perso, Uma História a Ser Preservada, de autoria de Gissely, ambos no dia 19.



A 40º Feira do Livro de Flores da Cunha tem o financiamento do Ministério da Cultura, com realização da Associação dos Amigos do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi e patrocínio da Corsan.



Programação

Dia 12, sexta:

19h: abertura oficial, com homenagem aos escritores florenses, aos patronos das feiras anteriores e aos idealizadores da 1ª Feira do Livro



Dia 13, sábado:

8h: participação das escolas, com bate-papo com a patronesse, apresentação da peça A Leitura é o Melhor Remédio (Vivandeiros da Alegria) e atividades recreativas com acadêmicas de Pedagogia da Faculdade Ideau

13h30min: participação das escolas, com bate-papo com a patronesse, apresentação da peça A Leitura é o Melhor Remédio (Vivandeiros da Alegria)

16h: Crosfit Flores da Cunha

17h: Grupo SOU

17h30min: show com os Pequenos Cantores de Garibaldi, Farroupilha e Flores da Cunha

18h30min: Coro Municipal

19h: apresentação dos alunos vencedores do Festival da Poesia 2016 da Escola São Rafael "Se o Cinelo Non Resbala"

20h: Iotti apresenta O Radicci

21h: Filó in piacca, com Grupo Ricordi



Dia 14, domingo:

17h: escola de danças DançArte e Arte na Praça com pintores florenses

18h: missa de aniversário de emancipação política de Flores da Cunha, em talian, na Igreja Matriz



Dia 15, segunda:

8h: participação das escolas, com bate-papo com a patronesse, apresentações do Dr. Paracetamol Verissimo (Roger Castro) e da peça Aventuras do Fusca a Vela (Grupo Ueba)

13h30min: participação das escolas, com bate-papos com a patronesse e com a escritora Ana Claudia Lemos e apresentação da peça Aventuras do Fusca a Vela (Grupo Ueba)

19h: apresentação do projeto Memória Oral Vozes do Tempo



Dia 16, terça:

8h: participação das escolas, com bate-papos com a patronesse e com a escritora Ana Claudia Lemos e apresentações do Dr. Paracetamol Verissimo (Roger Castro) e da peça Aventuras do Fusca a Vela (Grupo Ueba)

13h30min: participação das escolas, com bate-papos com a patronesse e com a escritora Ana Claudia Lemos e apresentações do dr. Paracetamol Verissimo (Roger Castro) e da peça Circo Z e Z (Grupo Ueba)

19h: Grupo AmaRo apresenta Literatura no Ar em Qualquer Lugar e conversa de professores e público em geral com a patronesse



Dia 17, quarta:

Manhã: ato cívico de aniversário do município

Manhã: participação das escolas, com bate-papos com a patronesse e com o escritor Manuel Filho; peça teatral As Aventuras do Fusca a Vela (Grupo Ueba)

Tarde: ato cívico de aniversário do município

Tarde: participação das escolas, com bate-papos com a patronesse e com o escritor Manuel Filho; apresentações do Dr. Paracetamol Verissimo (Roger Castro) e da peça teatral Circo Z e Z (Grupo Ueba)

18h30min: apresentação da Escola Equilíbrio e Dança e zumba com a Academia Fórmula Fitness



Dia 18, quinta:

8h: participação das escolas, com bate-papos com a patronesse e com o escritor Manuel Filho; apresentações do Dr. Paracetamol Verissimo (Roger Castro) e da peça teatral As Aventuras do Fusca a Vela (Grupo Ueba)

14h: peça As Aventuras do Fusca a Vela (Grupo Ueba), para o Grupo Semear e Conviver

15h30min: participação da educação infantil, com apresentações do Dr. Paracetamol Verissimo (Roger Castro) e da peça teatral Circo Z e Z (Grupo Ueba)

Noite: encerramento da Feira do Livro