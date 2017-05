Faça berinjela ao molho branco

Saudável 03/05/2017 | 10h20 Atualizada em

Ingredientes

- 1 berinjela grande em fatias finas

- 6 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

- 1 colher (sopa) de farinha de trigo

- 1colheres (sopa) de suco de limão

- 1colheres (sopa) de manteiga

- 1 colher (café) de orégano

- ½ xícara (chá) de sal

- 2 colheres (sopa) de óleo

- 1 e ½ xícara (chá) de farinha de rosca

½ xícara (chá) de Hulalá Creme

- 1 xícara (chá) de leite

- 1 tomate médio em rodelas

- 3 ovos batidos

- sal a gosto

Modo de preparo

1. Colocar a berinjela em uma tigela com o sal, o orégano e o suco de limão. Misturar bem e deixar descansar por 15 minutos. A seguir, passar as fatias na farinha de rosca, depois no ovo batido e novamente na farinha de rosca.

2. Colocar o óleo em um refratário e levar ao forno, em potência alta, por 1 minuto. Juntar as fatias de berinjela, aos poucos, e fritar por 6 minutos, ou até murcharem.

3. Na metade do tempo, virar as fatias e repetir o processo até que todas estejam fritas. Escorrer sobre papel toalha. Em outro refratário, colocar a manteiga e levar ao forno, em potência alta, por 1 minuto.

4. Junte a farinha de trigo dissolvida no leite e misture bem. Volte ao forno por mais 6 minutos, mexendo algumas vezes durante o cozimento.

5. Adicionar o sal, o Hulalá Creme e mexer bem. Em um refratário com cerca de 30 x 20 cm, dispor metade das fatias de berinjela, parte das rodelas de tomate e do molho branco.

6. Repita a camada e espalhe o queijo por cima. Leve de volta ao forno, em potência alta, por 6 minutos, ou até o queijo derreter.

7. Sirva

