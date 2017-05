Agenda 04/05/2017 | 11h50 Atualizada em

A exposição Ser Extinto abre nesta quinta, 4, às 19h, no Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154), em Caxias. As obras são assinadas pelo coletivo Cubo Criativo, e nesta abertura haverá live painting com Rafael Ferreira e os residentes da Casagrafia Gustavo Gomes.A intenção desse projeto é fazer com que as pessoas voltem seus olhares para animais que correm risco de extinção, por meio da arte. A entrada é gratuita.