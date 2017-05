Daniel Amaro apresenta espetáculo de dança afro nesta terça, em Caxias

Dança 02/05/2017 | 07h00 Atualizada em

A trajetória do povo negro e a formação da cultura afro-brasileira estarão em cartaz, na noite desta terça-feira, no espetáculo A Reminiscência dos Tambores do Corpo no Âmago dos Homens Ifá na Crença do Maria, Marias, que a Cia. de Dança Afro Daniel Amaro apresenta no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul.



Concebida em 2010, para comemorar a primeira década da companhia, a performance revisita cinco espetáculos anteriores (daí o nome extenso) e evoca a mescla cultural entre Brasil e África, que passa pela dança, os ritmos e a religiosidade do povo.



Leia também:

Marcos Kirst: garfo e faca nas pétalas

Pedro Guerra: feliz por quem?

Nivaldo Pereira: Vênus no espelho

Ciro Fabres: velhas tardes, velhos dias



Para a apresentação em Caxias, A Reminiscência dos Tambores... chega no formato solo, que adotou no ano passado. No palco, o coreógrafo e bailarino Daniel Amaro, natural de Pelotas, mostrará uma coreografia "com características bem diferentes":



— Eu faço uma dança afro contemporânea, uma mescla de dança de raiz africana com dança contemporânea — define.



Há uma razão para isso — afinal, a própria cultura representada por Amaro é uma amálgama, surgida da adaptação do modo de vida e dos aspectos culturais africanos em solo brasileiro. Para bem representá-la, Amaro mergulhou num intenso trabalho de pesquisa, que resultou, primeiro, em cinco espetáculos separados — Reminiscência (2000), Tambores do Corpo (2001), Âmago (2003), Homens Ifá (2004) e Maria, Marias (2005) —, depois na junção deles todos para criar uma história única. A adaptação do formato inicial, com 12 bailarinos, para o solo também exigiu alterações.



Essa é a primeira apresentação de Amaro em Caxias, porém ele já esteve na cidade no ano passado ministrando um curso de dança de matriz africana. E gostou do que viu:



— A cultura afro-brasileira está sendo bem mais aceita. As pessoas estão mais sensíveis, abertas à recepção da cultura das diferentes etnias — diz o também pesquisador de dança afro.



No espetáculo desta terça, a dança será contextualizada por meio de um cenário-vídeo, e os espectadores serão ainda brindados com uma trilha sonora que une músicas do Brasil, da Argentina, do Senegal, da França e de Cuba.



Agende-se

O que: espetáculo de dança A Reminiscência dos Tambores do Corpo no Âmago dos Homens Ifá na Crença do Maria, Marias, da Cia. de Dança Afro Daniel Amaro

Quando: nesta terça, 2 de maio, às 20h

Onde: no Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333), em Caxias do Sul

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (estudantes, idosos e classe artística)

Duração: 45 minutos