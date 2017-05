Agenda: Exposição "Pedra e Metal" pode ser conferida no Campus 8 em Caxias

Agenda 02/05/2017 | 13h30 Atualizada em

A mostra Pedra e Metal está em exposição no Campus 8 da UCS (Avenida Frederico Segala, 3.099). O projeto é resultado do trabalho de dois grupos artísticos, o Clube de Gravura do Campus 8, de Caxias do Sul, e o Museu do Trabalho, de Porto Alegre. Estão expostas gravuras em metal e litografias.A visitação pode ser feita até esta quarta, 3, das 8h às 22h30min. A entrada é franca.



