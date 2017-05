3por4: Olodum fará shows neste mês, em Gramado

3por4 04/05/2017 | 10h50 Atualizada em

Um dos grupos mais expressivos da leva do axé baiano que tomou conta do Brasil na década de 1990, o Olodum pisa em terras gaúchas pela primeira vez neste mês. E, de cara, para fazer dois shows, nos dias 19 e 20 de maio, na Expogramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111). A tour é super representativa porque comemora os 30 anos de estrada do grupo com o show Eu Falei Faraó.

Importante instituição da cultura afrobrasileira, o Olodum já se apresentou em 37 países de todos os continentes. No repertório apresentado por aqui, sucessos como Avisá Lá, Rosa, Alegria Geral, Vem Meu Amor, Berimbau, Ladeira do Pelô, Protesto Olodum, Canto ao Pescador, etc.

Os ingressos têm venda somente antecipada e custam R$ 100 para as duas apresentações, disponível no site https://serragaucha.superingresso.com.br.