3por4: Mississippi Delta Blues Festival 2017 confirma mais uma atração

O line-up do Mississippi Delta Blues Festival 2017 começa a tomar forma: o guitarrista Anthony "Big A" Sherrod, representante do Delta do Mississippi, foi anunciado para duas apresentações no festival caxiense, uma no Mojo Hand Stage e outra no Front Porch Stage. Um dos representantes da nova geração do blues norte-americano, Big A tem 21 anos e nasceu e cresceu na mítica Clarksdale, filho de um cantor de gospel ainda em atividade. Aprendeu a tocar guitarra aos seis anos, aprendendo depois bateria, baixo e teclado, além de cantar. Ele integra a banda Deep Cuts, mas também costuma se apresentar em carreira solo. Seu álbum de estreia Right On Time, lançado em 2016, pode ser conferido no Spotify.



