3por4: Mirante Gelain recebe programação cultural neste domingo, em Flores da Cunha

04/05/2017 | 15h07

Além de oferecer um dos visuais mais impressionantes da Serra, o Mirante Gelain terá outros atrativos para receber visitantes neste domingo, 7. O ponto turístico localizado no Travessão Alfredo Chaves, a 11 Km do centro de Flores da Cunha, será palco para apresentação da escola de dança Mahaila Danças Orientais (da bailarina Fernanda Panizzon Carpeggiani, foto), e para show de clássicos do rock com a banda Jokerman. Os visitantes poderão aproveitar ainda comida de rua e cerveja artesanal, tudo organizado pela Tribus Beat. A programação começa às 15h, e a entrada custa R$ 10 (elas) e R$ 15 (eles), à venda na hora.



