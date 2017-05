3por4: La Birra lança marca própria de cervejas em Caxias

3por4 04/05/2017 | 15h30 Atualizada em

Um dos destinos mais confirmados de Caxias quando o assunto é cerveja artesanal, o La Birra agora também investe energias numa cervejaria própria. O lançamento oficial da nova empreitada está marcado para o dia 20 de maio, a partir das 14h, no bar mesmo (Dom José Barea, 1.410). Por lá, os cervejeiros poderão experimentar as criações da marca nos estilos Pilsen, APA, Oatmeal Stout, Dortmound Export, English IPA e Weiss. Nesse dia, as torneiras do bar oferecerão somente as produções da casa. A entrada é gratuita.



