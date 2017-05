3por4: Dal Pizzol Day Festival terá segunda edição em Bento Gonçalves

3por4 02/05/2017 | 16h10 Atualizada em

A primeira edição foi sucesso e a já tem data para um novo Dal Pizzol Day Festival. O encontro será no dia 20 de maio, integrando a programação do Dia do Vinho em Bento Gonçalves. Serão oito horas de programação, das 11h às 19h, com os vinhos e espumantes oferecidos pela anfitriã, além de hambúrgueres, sanduíches, mini pizzas, panchos, massas, batatas e frios da Estação Café Blauth. Para adoçar, a pedida são os cupcakes da chef mirim Maria Carolina, que também estará por lá.

Mas nem só de atrações gastronômicas vive o Dal Pizzol Day Festival. Por lá, vão rolar ainda exposição de carros antigos e shows com a Monty Python Band e com o músico Dan Ferretti. Tudo acontece ao ar-livre e os visitantes poderão ainda explorar o ambiente da vinícola, conhecendo toda história presente no Ecomuseu da Cultura do Vinho. Ingressos custam R$ 15. Informações pelo telefone (54) 3449.2255.