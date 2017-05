3por4: Caxiense Golfran Joias lança coleção Glam Slam

3por4 04/05/2017 | 10h00 Atualizada em

A caxiense Golfran Joias elegeu a digital influencer Lalá Noleto (dona de mais de um milhão de seguidores no Instagram) como modelo de sua nova coleção, batizada de Glam Island. As peças integram-se à fusão dos conceitos do luxo e da natureza e um dos lugares do Brasil que melhor expressa essa mistura é a paradisíaca ilha catarinense Jurerê Internacional. Foi lá que o fotógrafo Silas Abreu clicou a blogueira em ensaio dirigido por Kimberly Cavalli.

As tendências apontadas pelo catálogo são as pedras, principalmente as verdes, acompanhando o tom Greenery (a cor do ano definida pela Pantone). As argolas grandes também seguem em alta, resposta ao revival dos anos 1970, mas a coleção investe ainda em colares alongados e finos, chokers remodelados e maxibrincos. Outra tendência são as geometrias, que mesclam o clássido e o arrojado nas composições.

As joias são folheadas a ouro e produzidas em ródio e prata 925. A Golfran é dona do maior catálogo de venda direta do Brasil e tem 132 franqueados.