3por4: Bazar Mistureba Outlet abre nesta terça em Caxias

Começa hoje uma programação super cool no espaço MZ558, da fotógrafa Manu Zatti, em Caxias. É o Mistureba Outlet, que aporta por lá em formato de bazar itinerante, com mais de 500 peças garimpadas pelo relações públicas Paulinho Silva e pela modelo Gisi Fiuza. As portas estarão abertas até sábado, das 12h às 20h.

A foto acima foi clicada pela própria Manu Zatti com Gizi como modelo para divulgar peças que estarão disponíveis no Mistureba Outlet. O editorial buscou inspiração nos signos do zodíaco, brincando com estereótipos de cada personalidade.

O MZ558 fica na Rua Treze de Maio, 558.