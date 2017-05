3por4: Banda de punk Sorry for All se apresenta em Caxias

3por4 04/05/2017 | 15h25 Atualizada em

Tem roda punk se armando em Caxias com a chegada da banda Sorry for All (SP). Os caras se apresentam nesta quinta, 4, às 21h, na Cachaçaria Sarau (Coronel Flores, 749). Na bagagem, quatro anos de estrada no underground e um som bem cru que eles mesmos definem como "punk roça". O trio, natural da cidade de Socorro, mostra canções do primeiro disco, Too Noia To Die (que saiu de forma independente em 2016) e do recém lançado The Noia Side of The Moon. O show em Caxias integra uma turnê por cidades do Brasil e da América Latina para divulgar o disco novo.



A apresentação tem abertura dos caxienses da Bombarderos Suicidas e a entrada custa R$ 10.