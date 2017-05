3por4: 1º Pets Day Beneficente ocorre sábado, em Caxias

3por4 04/05/2017 | 09h53 Atualizada em

A jiboia arco-íris da foto acima é a "garota-propaganda" do 1º Pets Day Beneficente, que a Takarada Floricultura promove neste sábado, em Caxias. A programação marca o aniversário do espaço, com palestras e bate-papos sobre serpentes, pets exóticos, terapia canina, adestramento, vacinas e cuidados com animais de estimação.

A programação vai das 9h às 17h, e, claro, os participantes poderão conhecer a jiboia. Inscrições gratuitas e limitadas, pelos telefones (54) 9.9973.1840 e 9.9706.6066 ou pelo e-mail takaradafloricultura@gmail.com. Sugere-se a doação de um quilo de ração de cão ou gato, que será repassada à Associação Caxiense de Proteção aos Animais de São Francisco (Apas), em parceria com a Help Vira Lata.