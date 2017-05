3por4: 1º Buona Forchetta Vale dos Vinhedos ocorrerá sábado, em Bento Gonçalves

3por4 04/05/2017 | 11h30 Atualizada em

Parceria firmada entre o Ibravin e a galera dos Destemperados, a primeira edição do Buona Forchetta Vale dos Vinhedos levará o que há de melhor na gastronomia serrana ao jardim do hotel Villa Michelon, neste sábado, 6. A programação reúne 10 vinícolas e empreendimentos gastronômicos, que promoverão degustação de delícias entre 11h e 18h.

Quem curte um prato mais tradicional também poderá aproveitar uma costela de porco no menarosto, acompanhada de risoto de cogumelos colhidos no dia: tudo feito pelas mãos dos chefs Altemir Pessali, da Trattoria Mamma Gema, e Rodrigo Bellora, do Valle Rustico. Esse prato vai custar R$ 20, já o ingresso para a degustação de vinhos, sucos, espumantes e lanches como pães, geleias, biscoitos, trufas, etc, custa R$ 10.