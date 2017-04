Tita Sachet deixa Secretaria da Cultura de Caxias

Mudança 27/04/2017 | 16h17 Atualizada em

Acumulando os cargos de coordenadora da Unidade de Música e de diretora de Unidades Artísticas da Secretaria da Cultura de Caxias, Tita Sachet deixa o trabalho no serviço público nesta sexta. O motivo é um desgaste de saúde, causado possivelmente por um ritmo acelerado de responsabilidades.

— Estou deixando o trabalho exclusivamente por motivos de saúde. A demanda no poder público é gigantesca, há duas semanas fiquei doente e levei um susto. Eu estava num ininterrupto de atividades — justifica.

Desde que assumiu os cargos na secretaria, no início da gestão do prefeito Daniel Guerra (PRB), Tita defendeu a bandeira da democratização no acesso à cultura e da renovação de conceitos nas unidades.

— As unidades estão muito bem encaminhadas, todas com projetos enormes. Ficou uma visão de abrir espaço para a comunidade se manifestar, pensando sempre no que podemos fazer para que o maior número possível de pessoas possam se beneficiar com determinada ação — reflete.

A secretária da Cultura, Adriana Antunes, disse que ainda não tem um nome para substituir Tita. É possível, inclusive, que sejam duas pessoas, já que ela ocupava dois cargos diferentes dentro do serviço público.