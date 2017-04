Sociedade por João Pulita

SOCIAL 29/04/2017 | 06h15 Atualizada em





Cheers

Neste sábado é dia de celebrar a data querida da artista plástica Jane De Bhoni.

Cores e nomes

Rafaela Tomazzoni reúne, neste sábado, as lulus de plantão, entre 10 e 17 horas, para o Knit & Tea Open Day. As gurias poderão conferir as novidades da grife de tricôs atemporais que mais uma vez promete surpreender as admiradoras do trabalho de Rafaela.

Hábitos

A psicóloga Marina Carlin Brisotto, com formação em Terapia Cognitiva Comportamental pelo instituto WP e mestranda em Psicologia Clinica pela Unisinos, faz mais. Ela reunirá até este sábado 12 mulheres para o projeto Donas de Si, um programa que ensina a ter controle sobre a fome emocional.

Pitmaster

O mestre churrasqueiro caxiense Rodrigo Bueno conta com a parceria de Fabian da Costa e Maurício Bueno durante o projeto Bárbaros BBQ, que movimenta a cidade paulista de Americana, neste sábado. O trio deve causar no evento dando mostras de sua técnica. Luciana Lulu Alberti, fã do trabalho dos rapazes, também está no evento.

Vernissage

Tere Finger, artista plástica florense de quem a coluna é fã, realiza mostra individual, dia 4 de maio. Ela traz expressivo lote de suas últimas criações pictóricas para a Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul. A exposição intitulada Das Dores Às Cores tem curadoria de Silvana Boone.

Voz

Antes de viajar para a Itália, dia 18 de maio, com o clã do namorado, Alexandre Randon, a nutricionista Fernanda Farias deixará tudo afinado para um evento imperdível. Ela trará a Caxias do Sul o médico Drauzio Varella, que discorrerá sobre o tema Comportamento Saudável – Impulsionando Resultados, dia 8 de junho, nos salões do Intercity Caxias.

Luxo

Atendendo o pedido de muitos, o marchand Nicholas Bublitz volta a realizar por estas plagas mais um de seus grandes leilões. No dia 10 de maio ele comandará, ao lado da leiloeira Marly Marensi Dishinger, um encontro que levará ao pregão um acervo de porcelanas, cristais, pratarias, pinturas e tapetes orientais. A proposta ocupará a Sala da Lareira do Hotel Samuara, com as atenções de Antonio e Tutty Sehbe.

Bisturi

Gramado servirá de cenário para a 33ª Jornada Sul Brasileira de Cirurgia Plástica. O evento científico que promete movimento extra nas avenidas da Região das Hortênsias, ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de maio. Entre os nomes tops que participam da programação, figura o cirurgião caxiense Lourenço Frigeri Teixeira.

Caldeirão

A presidente e a coordenadora técnica da Apae Caxias, Fátima Randon e Simone De Antoni Perini, já estão às voltas com a divulgação da tradicional Feijoada da entidade. O encontro gastronômico e filantrópico ocorrerá na hora do almoço do dia 21 de maio no Restaurante Tulipa durante edição comemorativa dos 60 anos da instituição.

Baco

Júlio D¿Agostini realiza, dia 5, na Boccati, a 6ª edição dos Circuitos Enogastronômicos. Desta vez a proposta do encontro é uma imersão pela vinicultura da Argentina. Serão mais de 60 rótulos entre vinhos e espumantes que serão apresentados por um time de experts que inclui Bruno Motter, Felipe Bebber, Felipe Michelon, Gabriel Lourenço, Luciano da Rosa, Maicon Motter, Manuela Oltramari, Mirian Spuldaro e Naraiana Neves. Tudo harmonizado com menu desenvolvido pelos chefs da Escola de Gastronomia da UCS. De sobremesa elegeram as famosas empanadas argentinas da Doña Margarita.

Noblesse

O médico e presidente da Aliança Francesa de Caxias do Sul, Fabrizzio Macagnan promove, dia 5, no auditório da instituição um bate papo com o professor Marcelo Caon. O palestrante que é pós-graduado e licenciado em História pela UCS e mestre e doutor pela PUCRS na Área de Concentração em História das Sociedades Ibérica e Americanas abordará, na ocasião, o tema A França da metade do século XIX: um tour entre os Napoleões.

