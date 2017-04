Sociedade por João Pulita

SOCIAL 28/04/2017 | 06h15 Atualizada em





Comandante da Estilo Mulher, Ilda Pegoraro Fedrizzi, realizou desfile em apoio à Patna, presidida por Neura De Boni Santos e que tem como entusiasta a voluntária Theresinha Pretto Serafini Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Ricardo Vieira Pereira bajulou sua esposa, Zeli Dambros, que desfilou os looks da Estilo Mulher em benefício da Patna, quarta-feira, nos salões do Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

O relações públicas Anderson Civardi e o cerimonialista Sidnei Staudt foram responsáveis pela condução do 17º Desfile Estilo Mulher em prol da Patna Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Largada

Atleta premiado em diversas competições de corridas no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, Adir Fontoura que ir mais longe em percurso. Integrante do time da Base 1, o jovem de 29 anos, acadêmico de Educação Física, está às voltas em busca de patrocínio para disputar a Wings For Life Run, que ocorrerá em Brasília, dia 7 de maio.

Show

Leo Zanotto volta a dar mostras de fôlego na cena clubber. Dia 13 de maio ele leva todo seu entourage para o Quinta Estação, onde realizará a 3ª edição do Parador Pepsi Club, festão que ele consagrou. Por lá rolará a proposta Neon Project, com efeitos de tintas artísticas que realçam quando iluminadas pela luz negra. Entre outras atrações estarão o dee jay Volco, Giiu Emer e o hondurenho Dami Suazo. Nos palcos, o estrelado Juninho Pc, ex-Pura Cadência, o sertanejo Joel Carlo e o grupo Pura Curtição.

CEO da Riva, Rubens Simões, contou com as atenções de sua bonita mulher, Melissa Guerra Simões, na apresentação da boutique da marca, quarta-feira Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Marina Miot foi com o arquiteto Guilherme Knob, responsável pelo layout da Boutique Riva, no coquetel de apresentação da boa nova de Rubens Simões Foto: Rafael Sartor / Divulgação

O relações públicas Paulinho Silva arma para 4 de junho a 3ª edição do Panela no Pátio, que ocorrerá no Quinta Estação. O encontro gastronômico contará com a expertise de 10 chefs de cozinha que apresentarão seus talentos, com destaque para a participação da gastromotivadora Lela Zaniol, do Destemperados, e de Ricardo Vilela, que revelará o tempero típico da comida mineira. Durante esta semana, a fotógrafa caxiense Manu Zatti recepciona em seu Studio MZ os chefs integrantes do projeto para um ensaio fotográfico que evidenciará os elementos icônicos da linha de atuação de cada profissional. As imagens integrarão também uma exposição itinerante, que levará o conceito da proposta de Paulinho a diferentes endereços da Serra Gaúcha.

Tango

A marchand Maria Inês Salvador, realiza, neste sábado, na Galeria Arte Quadros, uma mostra inédita intitulada Buenos Aires em Foco. A inspirada exposição reúne imagens garimpadas na capital argentina pelos fotógrafos Álvaro Pressanto, Bruno Pressanto, Débora de Antoni, Generino Cumerlato, Isabel Pressanto, Ivone Bolzan, Júlia Berutti Festa, Lise Reis, Luana Salvador e Márcia Berutti Festa. No total serão 300 fotos que retratam uma real imersão dos artistas em território portenho.

Michele e Fabrício Censi ladeiam Paulo Storani, ex-capitão do Bope, que palestrou para corretores no Intercity Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Ensolarados

A linda Miucha Sinhor, filha de Valdis e Idaliria Vitória Sinhor, troca alianças Cartier, amanhã, com Francisco Carpenedo Gabriel Neto, filho de José Daniel Gabriel e Liliane Dalbosco Carpenedo. A cerimônia de união ocorrerá na Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Florianópolis. Já a recepção, que será orquestrada pela wedding planner Caroline Polly, movimentará o Music Park ao lado dos clubs Pasha e Posh. A noiva irá ao altar num modelo do estilista brasileiro da hora, Paulo Dolce, e o noivo vestirá um traje do alfaiate Mauricio Placeres. O décor será nos tons preto e dourado com flores nobres brancas de Rozemeri Bastos Weber.

Uma das figuras mais festejadas da cena clubber, Francisco Folle, fez rasante no La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Daniela Fiorese Lucchese e Fúlvia Stediel Angeli Gazola nas comemorações dos 30 anos da Dolaimes Comunicação e Eventos Foto: Caroline Piccoli / Divulgação