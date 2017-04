Sociedade por João Pulita 

SOCIAL 26/04/2017 | 06h15 Atualizada em

Rubens Simões, CEO e diretor criativo da Riva Brazilian Luxury Design, conta com as atenções de sua bonita mulher, Melissa Guerra Simões, hoje quando ele apresenta a loja conceito da grife que inaugura com quitutes de Sônia Hermoza, na fábrica. O playlist fica a cargo do dee jay Vini Fantin. Na ocasião mostram a nova identidade de seu e-commerce e a boutique que ganhou um layout moderno e dinâmico assinado pelo arquiteto Guilherme Knob.

Francine Isotton e Marzavam Rech celebraram a união entre o altar da Igreja São Pelegrino e os salões do Don Claudino, sábado Foto: Edson Pereira / Divulgação

Os pais de Francine, Gilberto Isotton e Salete Scopel Isotton, felizes no enlace da filha Foto: Edson Pereira / Divulgação

A mãe de Marzavam, Isolda Angelina Marchesini, com Jairo Cousseau na festividade ao redor do casamento do filho Foto: Edson Pereira / Divulgação

Vênis Barazzetti foi ao casamento de Francine Isotton e Marzavam Rech na companhia do pai no noivo, Leonardo Rech Foto: Edson Pereira / Divulgação

Alinhavos

O incensado estilista Alexandre Herchcovitch faz rasante, amanhã, em Farroupilha. Vem para discorrer sobre o tema Cenários, Perspectivas e Tendências do Mercado da Moda, durante evento promovido por Evandra Scottá, diretora do Senac e que ocupará o Auditório do Sindilojas.



Trend

O 21º Integramoda que ocorre nesta quarta-feira, na CIC, apresenta como tema central a proposta Reconectar e debate as tendências para o inverno 2018. O maior evento do setor têxtil do país reúne mais de 300 empresários e estudantes a partir das 16h30min. Nomes da moda como Marnei Carminatti, designer e consultor da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, Bárbara Castro, gerente de negócios do IEMI - Inteligência de Mercado, Paola Reginatto, do Comitê de Estilo Fitemasul, e Juliana Modelski, do Núcleo de Moda do Sindivest estão entre os palestrantes do encontro. Já a designer de moda Camila Vieira tem muitos motivos para celebrar seu sucesso profissional: além de comemorar, dia 4 de maio, dois anos de sua marca de bolsas e sapatos, a B.Bag, que comanda ao lado de Beatriz Martins, ela é uma das cinco personalidades caxienses convidadas a integrar o projeto.



Raul Luiz e Elisa Demori ladeiam o filho Fernando Demori que trocou alianças com Cristiane Bordin da Rocha, filha de Madalena e Osmar Vitorino da Rocha, sábado, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes Foto: Rafael Slovinscki / Divulgação

Voluntariado

O desfile que Ilda Pegoraro Fedrizzi, da Estilo Mulher, realiza esta noite em benefício da Patna, conta com o apoio de um time e tanto de empresários para esta edição. Colaboram para o sucesso do projeto, Zeli Dambros, a designer de joias Fernanda Filippis, os manos Ivonei e Ivandro Pioner, Cristini Pereira e Jacinta Carrer.



Berço

Tecla Verruck abre as portas do Chateau Blanc e recepciona as realizadoras do blog aMANHÊcendo, a jornalista Chris Finger e a relações públicas Caroline Rech, da Sinergia Marketing. O encontro de hoje se inicia às 19 horas com o lançamento do blog, que ocorrerá oficialmente, dia 1 de julho, na Grand Maison. A proposta é levar informações pertinentes para gestantes e outros temas deste universo além de atividades para mães e seus filhos.

Púltpito

Gérson Moreira e suas filhas, Alyne e Greicy, comandantes da DComp, promovem hoje, no Intercity Caxias, uma palestra com o Presidente Executivo da Associação dos Administradores da Região Nordeste do Rio Grande do Sul, Rafael Oliveira que discorrerá sobre Inovação e Resultados. Os anfitriões aproveitam a ocasião para colaborar com o Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer de Caxias do Sul e solicitam, como ingresso, a doação de alimentos não perecíveis.

Os médicos Márcia Lima de Castro Manozzo e Luis Carlos Letti Manozzo abraçaram o primo Estevan Letti que celebrou seu amor por Renata Cavichiolli Foto: Renan Radici / Divulgação

Luciana De Leon e Francisco Lamachia foram padrinhos do casamento dos amigos Estevan Letti e Renata Cavichiolli, sábado, nos salões da Marco Luigi Foto: Renan Radici / Divulgação