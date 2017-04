Sociedade por João Pulita

SOCIAL 25/04/2017 | 06h15 Atualizada em





Românticos e apaixonados, Estevan Letti e Renata Cavalli Cavicciolli celebraram o amor em noite inspiradora no Vale dos Vinhedos Foto: Renan Radici / Divulgação

Buquê I

A bonita médica cirurgiã do aparelho digestivo Renata Cavichioli, filha de Fernando Cavichiolli e Marta Cavalli, alegretense, geminiana, gremista, apaixonada por cinema e indie rock, brilhou num modelo da estilista Adriana Kavietz, sábado, quando celebrava seu amor por Estevan Letti. Ele farroupilhense, médico cirurgião cardiologista, filho de João Letti (in memoriam) e da sempre notável e elegante Terezinha Fontana Letti, canceriano, gremista, músico diletante e fã de heavy metal. A cerimônia foi realizada no espaço de festas Marco Luiggi, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, com bênçãos do ministrante Gustavo Balbinot, que definiu o casal como simples, descomplicado, amoroso e surpreendente. Os noivos trocaram juras com belos textos e emocionaram os 300 convidados, entre familiares e amigos, que assistiram a entrega das alianças feita pelo mascote deles, um pastor leecher chamado Patcha, que foi conduzido pelo mano da noiva, Bruno Cavichioli.

O mano e a mãe do noivo, Fábio Letti e Terezinha Fontana Letti, elegantes, esbanjaram simpatia ao redor dos familiares e amigos dos noivos Foto: Renan Radici / Divulgação

A mãe, o mano e o pai da noiva, Marta Cavalli, Bruno Cavalli Cavichiolli e Fernando Cavichiolli, vieram de Alegrete para celebrar em família Foto: Renan Radici / Divulgação

O cunhado e a mana do noivo, Jair André Basotti e Karen Letti, ela num look de Sérgio Pacheco, foram padrinhos do enlace Foto: Renan Radici / Divulgação

Buquê II

A recepção foi orquestrada pela cerimonialista Cássia Schmitt, que criou um ambiente inspirado no estilo boho chic. No receptivo, ilha de antipastos, drinks e espumantes. Após as bênçãos solenes, os convidados se deliciaram com o jantar sob a batuta do staff do restaurante Tulipa, de Caxias do Sul, com um menu que apresentou de entrada figo com camembert e crispis de parma e folhas verdes, risoto de camarão com laranja, salmão na crosta de amêndoas com cogumelos Paris acompanhados por purê de mandioquinha e filé ao molho gorgonzola com cebola caramelizada com papardelle na mateiga e sálvia. Para a sobremesa, elegeram mousse de espumante com ganache e mesas de doces.O décor romântico, criado por Cássia com flores pendentes, foi executado pela floricultura Beija Flor, tudo para harmonizar com a vista exuberante do local da festa instaurando no alto do Vale dos Vinhedos. Nota para o painel de fotos de memórias das famílias num varal de minilâmpadas. O dee jay Digi, a banda Workstation e o noivo, que com sua guitarra mostrou que tem muito talento artístico, animaram a pista de danças até o amanhecer. Renata e Estevan viajam em lua de mel rumo à Grécia.



Filipe Silvestrin com a sobrinha do noivo, Larissa Letti, também elencaram o grupo das testemunhas Foto: Renan Radici / Divulgação