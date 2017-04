Sociedade por João Pulita

SOCIAL 24/04/2017 | 06h15 Atualizada em





Vanderlei, Caroline e Valéria Rebechi festejaram em família os 10 anos do antiquário Art Rarus Foto: Gene Toscan / Divulgação

Cores e nomes

Rafaela Tomazzoni reúne suas Mulheres Coloridas nesta quarta-feira, 26, no Knit Studio, quando apresenta o preview de sua nova coleção Lara, inspirada na protagonista do clássico Dr. Jivago. As convidadas ainda ouvirão a releitura da música, tema do filme, pela voz de Franciele Duarte. Já na sexta-feira, 28, entre 10 e 19 horas, e no sábado, 29, no período de 10 e 17 horas, ocorre o Knit & Tea Open Day, para o público conferir as novidades da grife de tricôs atemporais que mais uma vez promete surpreender as admiradoras do trabalho de Rafaela.

Persona

Fabrício e Michele Censi lançam oficialmente o complexo de saúde MedVie, terça-feira, 25, e trazem para Caxias do Sul o ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais e consultor do filme Tropa de Elite, Paulo Storani. Ele palestrará para corretores parceiros no Intercity Caxias.

Sabrina Maciel e Marjori Verfe enfeitaram a animada cena do dinnig club do Moinho da Estação Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Rafaela Vedovelli circulou pela noite comandada pelos irmãos Garayalde no La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Vida

Paulla Segala mentora da Confraria da Mulher, projeto que se consagrou nos últimos dois anos, faz mais. Por conta do sucesso na sociedade gaúcha, Paulla promoverá, dia 10 de junho, a festa Prestigie La Vie, num encontro que ocupará o Café de La Musique. No line up da balada estarão dividindo a cena musical, os dee jays Kahball e Julius Rigotto e, de quebra, os músicos Tita Sachet e Rafa Gubert apresentarão a banda It¿s time.

Receita

Depois de realizar cursos de Sommelier e Juiz Internacional de Vinhos, na Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul com o professor Roberto Rabachino, Pablo Aguiar Silva foi longe. Embarcou no último dia 21 rumo à Itália, mais especificamente para Torino, onde realizará um intensivo na Federazione Italiana Sommelier e Albergatori Ristorante International Department e especialização em Enografia Italiana. Depois Pablo incursionará por Milão e Paris.

A advogada Tanara Mallmann descobriu com suas criações em cerâmica feitas à mão sua mais nova realização Foto: Daniela Xu / Divulgação

Tiago Antunes e Thaiane Goulart prestigiaram a festa comandada por Leo Zanotto, no Quinta Estação Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

A professora de inglês que comemora 30 anos de carreira, Daniela Ferreira, recriou sua sala de aula com a expertise do filho Pedro Ferreira, acadêmico de designer de interiores Foto: Daniela Xu / Divulgação

Bisturi

Gramado servirá de cenário para a 33ª Jornada Sul Brasileira de Cirurgia Plástica. O evento científico que promete movimento extra nas avenidas da Região das Hortênsias, ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de maio. Entre os nomes tops que participam da programação, figura o cirurgião caxiense Lourenço Frigeri Teixeira.

Talento

A jovem farmacêutica Meguy Probst, que comanda a Floratus, conhecida também pela beleza e carisma, amplia a lista de qualidades. Empenhada em seu próprio negócio ela vem arrasando com as criações de dermocosméticos e fitoterápicos com o Gold Hidrat e o Gold Serum, que além do produto, as embalagens com massageadores são mega criativas.





Ex-presidentes executivos do Recreio da Juventude, Marli e Ary Tedesco, são presenças constantes nas ações sociais da agremiação Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Da turma fitness, Samuel Zanella, foi presença animada na cena country do Bulls Foto: Roberto Lima / Divulgação