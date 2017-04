Sociedade por João Pulita

SOCIAL 22/04/2017 | 06h15 Atualizada em

Cinderelas

Gilvana Hoffmann, realizou na Arezzo do Shopping Iguatemi Caxias o projeto Persona Me, que mixou moda e trabalho autoral. A função incluiu a inventividade de Rafael Ferreira, da Arte Corpo Ink, que imprimiu suas criações em bolsas e calçados.

Rafael Ferreira Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Eduarda Menezes e Marina Remus Garegnato prestigiaram o evento da Arezzo Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Love

Renata Cavichioli, filha de Fernando Cavichioli e Marta Cavalli, celebra união com Estevan Letti, filho de João Antônio Letti (in memoriam) e de Terezinha Letti. As bênçãos e juras serão realizadas neste sábado, no espaço Marco Luigi, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Para a ocasião, a noiva veste um look romântico assinado pela estilista Adriana Kavietz. Já a mãe, a mana e a sobrinha do noivo, Terezinha, Karen e Larissa, irão à cerimônia com modelos desenvolvidos pelo estilista porto-alegrense Sérgio Pacheco, em seda pura da tecelagem italiana Lagatolla. A cerimonialista Cássia Schmitt cuida do aparato organizacional inspirada no estilo boho chic.

Paulo Motta conferiu o menu do gastrobup do Moinho da Estação Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Vanessa Barros e Michel Motter estiveram ao sabor do La Barra, dos manos João e Pedro Garayalde Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Acervo

Daniel Chaieb comanda um leilão neste sábado, às 21h, no Hotel Casa da Montanha, em Gramado. Serão leiloados itens exclusivos do acervo da eterna Miss Universo Ieda Maria Vargas, como porcelanas, cristais, pratarias, joias e relógios e até o maiô e a faixa que a consagrou em 1963, além do vestido de noiva e outros looks de alta costura. Também estão entre os lotes obras de artistas renomados, como Ado Malagoli, Xico Stockinger, Vasco Prado, Maria Tomaselli, Antonio Soriano e José Lutzenberger.

A Saccaro apresentou sua sofisticada coleção 2017 em noite que movimentou o endereço da grife no Villagio Iguatemi. Veja quem passou por lá:

Caroline Polly Foto: Manu Zatti / Divulgação

Juares Zanela e Paulinho Silva Foto: Manu Zatti / Divulgação

Beatriz Verdi e Geraldine Gauer Balen Foto: Manu Zatti / Divulgação

Juares Zanela, Melissa Mathias e Eduardo Rech Foto: Manu Zatti / Divulgação

Força

O atleta caxiense Ivan Dalc, campeão e recordista mundial bíceps power da Pro League Strict Curl, é o centro das atenções durante o Arnold Classic Brasil, em São Paulo. Ele é presença vip no evento que ocorre até este domingo, uma vez que Ivan ilustra o encarte promocional da marca de suplementos New Millen, espalhado pelo país.

Tempero

O chef de cozinha Henrique Neves excursiona por mais um projeto gastronômico neste fim de semana. Domingo ele assina o almoço que reúne 1,5 mil pessoas durante o 10º Encontro Ampliado da Rede Ecovida de Agroecologia, que ocorre no Parque da ACIE, em Erechim. Neves divide forno e fogão com o colega Israel Dedéa e juntos desenvolvem um menu com base em produtos orgânicos e reaproveitados.

Fôlego

A nutricionista caxiense Caroline Grillo, há muito radicada em São Paulo, dá mostras de seu conhecimento como palestrante. Ela solta o verbo neste domingo durante o Arnold Conference, um dos maiores eventos da área fitness do mundo. Caroline abordará fisiculturismo categoria wellness e a rotina do atleta com a participação de Angela Borges, campeã brasileira na modalidade.

Veja quem circulou pelos concorridos camarotes do Bulls Brasil:

Ariele Marcon e Guilherme Noskoski Foto: Roberto Lima / Divulgação

Daniel Alberton Foto: Roberto Lima / Divulgação

Fabiana Bertolo Foto: Roberto Lima / Divulgação

Jovana Dallavechia e Andre Reis Foto: Roberto Lima / Divulgação

Rafaela Diefenthoeler , Geovana Bacim , Franciele Calgaro Foto: Roberto Lima / Divulgação