Sociedade por Jão Pulita

SOCIAL 27/04/2017 | 06h15 Atualizada em





Diego Ortiz e Natali Stella Pezzi, felizes na concorrida noite do La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Josie Fischer prestigiou a amiga Ieda Maria Vargas, que promoveu leilão de objetos pessoais e históricos em reunião de personalidades no Hotel Casa da Montanha, em Gramado Foto: Cibele Selbach / Divulgação

Vernissage

Tere Finger, artista plástica florense de quem a coluna é fã, realiza mostra individual, dia 4 de maio. Ela traz expressivo lote de suas últimas criações pictóricas para a Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul. A exposição intitulada Das Dores Às Cores tem curadoria de Silvana Boone.

Cheers

Sábado será o dia de celebrar a data querida da artista plástica Jane De Bhoni.

10th

Katia Nascimento e Luiz Silva pilotam o coquetel ao redor dos 10 anos da grife de móveis caxiense Saccaro nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, recepcionam convidados na flagship da marca em Midtown Miami. O evento marca também o lançamento da Coleção Spring 2017, com ambientação assinada pela arquiteta brasileira Myrna Porcaro, e uma ação especial para angariar fundos para a Campanha Women for Women da Brazil Foundation.

Daian Rech foi com sua bonita namorada Marina Correa na celebração de casamento do mano dele, Marzavam Rech com Francine Isotton Foto: Edson Pereira / Divulgação

Julia Isotton e Nicole Rech, as belas manas dos noivos do último sábado, Francine Isotton e Marzavam Rech Foto: Edson Pereira / Divulgação

Voz

Antes de viajar para a Itália, dia 18 de maio, com o clã do namorado, Alexandre Randon, a nutricionista Fernanda Farias deixará tudo afinado para um evento imperdível. Ela trará a Caxias do Sul o médico Drauzio Varella, que discorrerá sobre o tema Comportamento Saudável – Impulsionando Resultados, dia 8 de junho, nos salões do Intercity Caxias.



Julius Rigotto já ensaia o repertório que irá animar a balada Prestigie La Vie, que Paulla Segala realiza dia 10 de junho, no Café de La Musique, para dourar o segunda aniversário da Confraria da Mulher Foto: Leo Coelho / Divulgação

Delicadezas

A fotógrafa caxiense Daliana Mattana, radicada em Londres, fez rasante pela terrinha natal. Na passagem, ela contou à coluna que está fazendo o maior sucesso com o projeto Fine Art, uma conexão com outras paixões como arquitetura, moda e decoração. O Fine Art são imagens assinadas por Daliana com caráter artístico e exclusivo. A coleção Organic pode ser conferida no espaço A Casa, de Priscila Cappelletti.

A fotógrafa Daliana Mattana posa junto de algumas de suas criações em exposição na A Casa, de Priscila Cappelletti Foto: Fábio Campelo / Divulgação

Luxo

Atendendo o pedido de muitos, o marchand Nicholas Bublitz volta a realizar por estas plagas mais um de seus grandes leilões. No dia 10 de maio ele comandará, ao lado da leiloeira Marly Marensi Dishinger, um encontro que levará ao pregão um acervo de porcelanas, cristais, pratarias, pinturas e tapetes orientais. A proposta ocupará a Sala da Lareira do Hotel Samuara, com as atenções de Antonio e Tutty Sehbe.