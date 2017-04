Sirva asinhas de frango com molho refrescante

Saboroso 30/04/2017 | 06h30 Atualizada em

Asinhas de frango já são uma delícia, mas que tal complementar com um molho especial? A dica desta receita é da marca Nestlé.

Ingredientes

1 quilo de asinhas de frango

suco de 1 limão

1 cebola em pedaços

2 dentes de alho

2 tabletes de caldo de Galinha

meia xícara (chá) de vinho branco

10 folhas de manjericão

meia xícara (chá) de pimentão vermelho picado

3 colheres (sopa) de mel

meia colher (sopa) de páprica picante

Molho:

1 pote de Iogurte natural

50 g de queijo tipo roquefort (ou gorgonzola)

1 pepino japonês, sem sementes, picado

3 colheres (sopa) de cebolinha verde picada

suco de meio limão

meia colher (chá) de sal

Modo de preparo

Frango

1. Em um recipiente coloque as asinhas, regue-as com o suco de limão e depois com água fervente. Escorra e reserve.

2. Em um liquidificador, bata a cebola, o alho, os tabletes de caldo dissolvidos em meia xícara (chá) de água fervente, o vinho branco, o manjericão, o pimentão, o mel e a páprica até formar uma pasta.

3. Coloque sobre as asinhas e deixe tomar gosto por pelo menos 30 minutos.

4. Coloque as asinhas em espetos ou asse sobre a grelha até que estejam bem douradas . Sirva a seguir.

Molho

1. Em um recipiente misture todos os ingredientes. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Sirva acompanhando as asinhas.

#Dica: Se desejar, asse as asinhas em forno alto (220°C), preaquecido, cobertas com papel-alumínio, por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos, ou até que estejam douradas.