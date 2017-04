Saiba por que você precisa conhecer os vinhos produzidos nos Campos de Cima da Serra

Vitivinicultura 21/04/2017 | 14h00 Atualizada em

Cada vez mais, os Campos de Cima da Serra vêm se destacando pela qualidade dos vinhos e espumantes lá produzidos. Particularidades do solo, do clima e da geografia dessa região localizada entre 900 e 1100 metros acima do nível do mar são determinantes na tipicidade dos vinhos finos e espumantes produzidos pelas seis empresas estabelecidas atualmente em municípios como Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões e Vacaria.



Uma região que, conforme o chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho, Mauro Zanus, atribui "um forte sentido de lugar" aos seus rótulos, com características que os diferenciam de qualquer outra região do Estado e do país.

