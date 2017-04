Projeto (outra coisa) estreia nesta quarta-feira, em Caxias do Sul

Cultura 25/04/2017 | 07h00 Atualizada em

É arte? Não é arte? Ou é outra coisa? E, aliás, o que é mesmo a arte? De perguntas — sem resposta — como essas nasceu um novo projeto cultural que terá encontros mensais em Caxias do Sul, sempre na última quarta-feira do mês: o (outra coisa), com foco no debate de temas ligados às artes visuais e à relação destas com o ser humano. Bem informal, ele também se define em relação a outras coisas: não é palestra, não é bate-papo, não é monólogo e não é aula.



— A ideia é conversar sobre artes visuais, sempre partindo de um tema e amarrando-o com a história da humanidade — explica o produtor cultural Nano Richardi, um dos organizadores da programação, juntamente com Carine Turelly, Thiago Quadros e Ana Bulhufas.



Carine, que é professora de Artes na rede municipal e já coordenou a Unidade de Artes Visuais da Secretaria Municipal da Cultura, ressalta a preocupação do grupo com a formação e com a discussão da arte. Isso porque, embora muitas vezes se pense a arte como algo fixo, formatado e de certa forma restrito, criando-se um ciclo vicioso em que sempre o mesmo é apresentado, na verdade ela vai além:



— Quando se quer pensar em arte, se começa a pensar em outras coisas, não tão óbvias e não tão prontas, mas que são as que realmente importam. É isso que queremos discutir, pois o processo da arte é discussão — diz Carine.



Ela acrescenta que há muita gente produzindo e que ainda é desconhecida. A ideia é chamar todas essas pessoas — as que estão no circuito, as que não estão, os interessados e curiosos em geral — para conversar. Os encontros serão temáticos, com o assunto em pauta definido geralmente em uma única palavra. Para esta primeira edição, o escolhido foi "convite", com uma abordagem indo desde o nascimento dessa prática até os convites para exposições de arte, passando pelo não convite, pelas intervenções utilizadas para atrair o público para um espetáculo e por vários outros tópicos.



— Assim com se passou dos antigos salões de arte, com pinturas cobrindo todos os espaços, às galerias atuais, o convite também evoluiu — diz Richardi.



O público será convidado a participar, a partir de questionamentos como, por exemplo, de que forma se pode aproximar as pessoas da arte — ou, em outras palavras, como convidá-las a penetrar nesse mundo. E embora o formato do (outra coisa) ainda possa mudar, pois como a própria arte ele é algo em processo, a conversa informal será o eixo sobre o qual girará o projeto. Além dos encontros, agendados até dezembro, o grupo já planeja outras ações, como a publicação de um fanzine e, numa terceira etapa, o auxílio a quem produz arte para o desenvolvimento de mostras coletivas ou mesmo individuais.



— Uma coisa puxa a outra — resume Carine.



Afinal, arte é isso mesmo: mudança contínua.



Agende-se

O que: (outra coisa) conversas sobre arte

Quando: nesta quarta, dia 26, das 19h às 20h

Onde: Café Do Arco da Velha, no térreo da Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333, Centro), em Caxias do Sul

Quanto: entrada franca