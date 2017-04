Projeto de circulação do "Travessia - Uma Commedia Trágica" tem apresentação neste sábado, em Caxias do Sul

Teatro 29/04/2017 | 14h29 Atualizada em

Foto: Filipe Mello / divulgação

Os conflitos enfrentados por quem decide deixar seu país em busca de uma vida nova, como barreiras culturais, fiscalização e leis de imigração são o mote do espetáculo Travessia – Uma Comédia Trágica, que tem sessão às 19h30min deste sábado no Ponto de Cultura de Forqueta, em Caxias do Sul. Com direção do dramaturgo italiano Adriano Iurissevich, o espetáculo conta a história de Zanni, personagem protótipo do migrante que decidiu se aventurar pelo mundo e encarar os desafios que as terras desconhecidas reservam.

A montagem é um convite para uma aventura psicológica e cultural, em um misto de poesia, ironia, tragédia e diversão.Aliando a Commedia dell¿Arte e a dramaturgia contemporânea, Travessia iniciou no mês de abril um circuito de apresentações gratuitas nas comunidades do interior caxiense, onde residem, em grande parte, descendentes de imigrantes italianos. O elenco é formado pelos atores, Fábio Cuelli, Filipe Mello, Alexandre Borin e Carine Panigaz. A cenografia é de Carine Panigaz, que também assina o figurino, Douglas Trancoso e Giovana Mazzochi. A produção é de Cleri Ana Pelizza e a tradução da peça é de Fábio Cuelli.

O projeto foi contemplado pelo edital de financiamento Financiarte 2016, da Secretaria de Cultura de Caxias do Sul - RS. Em 2015, o espetáculo ganhou o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem de 2015.

Programe-se

:: O que: espetáculo Travessia – Uma Comédia Trágica

:: Quando: sábado (29), às 19h30min

:: Onde: Ponto de Cultura de Forqueta, em Caxias do Sul (Paróquia Santo Antônio - Rua Padre Vicente Bertoni, 1390 - Forqueta)

:: Quanto: entrada franca

Próximas apresentações:

:: 20 de maio: São Luiz da 3ª Légua

:: 24 de maio: Centro Cultural Moinho da Cascata (Grupo Ueba - Rua Luís Covolan - Santa Catarina)

:: 27 de maio: Comunidade de Criúva