Por que sua mãe merece um dia de rainha? Participe e a surpreenda no Dia das Mães!

Dia de Rainha 24/04/2017 | 11h03 Atualizada em

Filhote que quer presentear sua super mãe no dia dela, preste atenção! Está rolando uma oportunidade bem bacana, capitaneada pelo Pioneiro, que vai escolher duas mães rainhas. Funciona assim: os leitores devem responder a pergunta: "Por que minha mãe merece um dia de rainha?", e enviar pelo WhatsApp do jornal, no número (54) 99921.2228, ou pelo e-mail aoteulado@pioneiro.com.



Mas, atenção: as mensagens devem conter dados dos participantes como nome completo, idade e número do RG. Se tiver alguma dúvida, leia o regulamento da promoção AQUI. O prazo para envio das frases é 3 de maio.



As mães dos autores das duas melhores respostas ganharão um dia especial de beleza. Mas, o mais tri é que elas também participarão de um ensaio fotográfico publicado no Almanaque do Dia das Mães (13 de maio).