Nivaldo Pereira: sentidos taurinos

Bem-vindos ao signo dos cinco sentidos. Desde a quarta-feira, 19, o Sol já transita no pedaço de céu relativo ao signo de Touro. Depois da impulsiva energia ariana de novos começos, é tempo de fortalecer o que foi iniciado. A semente brotada precisa ganhar corpo para vingar. Por isso, a vibração taurina é de firmeza e permanência, como bem cabe a um signo de terra situado no meio de uma estação. Aqui, a necessária consciência corporal se dá primeiramente pela exploração sensorial da realidade. Afinal, o que seria do ser sem a doce base material que o sustenta?



Touro são cinco sentidos ligados no que é prazeroso. É olho antenado para as formas, as linhas, as cores, o desenho. É ouvido atento aos belos sons, é pele sensível e sensual ao toque, é narinas abertas aos mais sutis odores. E o paladar? Ah, a água na boca que antecede o gosto preferido... Viver é manter o que se valoriza, o que traz paz e sossego. Somos o que gostamos. Quer ver o manso tourinho virar uma fera de tourada? Basta inventar mudanças repentinas que o afastem de suas conhecidas preferências, deixando-o sem chão. Estabilidade emocional, para Touro, é pilar de fundação. E se o chamam de resistente e teimoso, ele argumenta: para que mexer em time que está ganhando? Ou: por que trocar o certo pelo duvidoso? O que é bom precisa durar, e pronto!

Não complique: eis um lema taurino. E segue ele, sereno e feliz, seu caminho já trilhado pacientemente. Anda devagar e vai tocando em frente, como na canção caipira do taurino Renato Teixeira. Touro sabe lidar com o plano material, dotado que é de praticidade e objetividade. E adora garantias, mesmo que estas lhe custem algumas restrições. Tudo tem um preço, né? O tempo de aventuras ficou para trás, em Áries. A regra agora é segurança. Se isso implicar em certezas dogmáticas, o signo de Gêmeos virá logo em seguida, com o benefício da dúvida. Enquanto isso, Escorpião, oposto a Touro no céu, ri secretamente por desconfiar que nada é permanente sob o Sol. E segue o baile zodiacal.