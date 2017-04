Natalia Borges Polesso: Convite - Limpa Maesa

Opinião 25/04/2017 | 09h00 Atualizada em

Outro dia eu encontrei a Adriana Antunes, atual secretária da cultura de Caxias do Sul, na rodoviária. Nosso destino era Porto Alegre, mas não nos contamos a razão de nossas viagens. Nos minutos que tínhamos, antes do embarque, conversamos sobre algumas coisas boas e ruins da administração. Algumas que nos fizeram sorrir (e até rir) e outras que fizeram a Adri parar de comer o salgado que ela estava almoçando (bacana encontrar a secretária da cultura comendo um salgado de rodoviária, isso já aproxima nossas vivências). Bom, além dos planos para a feira do livro, que volta à praça aos poucos, junto de um grande projeto de ocupação do centro, engajamento da comunidade e também de descentralização da feira (aguardem!), conforme o que ela me contou, falamos de outras atividades.



Por exemplo, nesta quarta-feira começa o Limpa Maesa, projeto que integra o movimento de ocupação do antigo prédio da metalúrgica, patrimônio histórico da cidade, tombado em 2015. A título de curiosidade, o Monumento ao Imigrante foi fundido lá, nos anos de 1953 e 1954, um indicador bem interessante para pensar e ressignificar a importância do local. O caso é que a Maesa precisa estar em condições para receber algumas atividades, e a Adri me contou que iria convidar a comunidade para continuar a ocupação do prédio, agora limpando. A ideia é que as pessoas ajudem a deixar a Maesa mais apresentável, já que o espaço é para todos. De quebra, quem for pode conhecer o prédio por dentro com uma visita guiada. Eu achei a ideia bem boa, inclusive, ela poderia acontecer num fim de semana também. Talvez assim, a participação seja mais maciça.

Agora me pergunto, quanto à feira e quanto à ocupação dos espaços públicos da nossa cidade: como podemos nos sentir mais parte de algo? E como fazer isso juntos?

Bem, talvez aqui esteja um pouco disso: para participar, é só se inscrever no comunicacaocultura@caxias.rs.gov.br. A atividade será coordenada pelo grupo Escoteiros Amigo Panda e terá apoio da CODECA.

Mais limpa, a Maesa poderá sediar outros eventos: no dia 1º de maio, tem o Dança Ocupa Maesa, e no dia 10, a premiação do 8º Concurso Fotográfico Turístico de Caxias do Sul. Com certeza (espero!), veremos a divulgação mais precisa desses eventos.

Quero encontrar mais responsáveis pela nossa cidade na rodoviária ou na rua, tomar um pingado e bater um papinho. Foi bom. Será que encontro outros? No mais, vejo vocês na Maesa, em alguma dessas atividades, espero!