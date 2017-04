Poesia 27/04/2017 | 13h30 Atualizada em

Interessados em poesia têm uma opção de atividade na noite desta quinta-feira, em Caxias do Sul: o 11º encontro do Movimento Aldravianista Caxiense.



Para quem ainda não conhece, o movimento busca difundir a aldravia, um tipo de poesia genuinamente brasileiro, composto de seis versos de uma palavra cada, sem necessidade de rimas.



O encontro começa às 18h30min, na Do Arco da Velha Livraria e Café (Rua Dr. Montaury, 1.570), e tem entrada franca.