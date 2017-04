Juliana Sanmartin apresentou coleção inverno 2017 na Capital

POST EXTRA 26/04/2017 | 06h05 Atualizada em

A fashion designer porto-alegrense Juliana Sanmartin Ribeiro reuniu um time de digital influencers da Fhits, plataforma de moda comandada por Alice Ferraz, quinta-feira, na hora do almoço, para apresentar a coleção de inverno de sua grife autoral. As bloggers, que vieram a Porto Alegre para participar do Fhits Fashion Day no Barra Shopping Sul e este foi o primeiro evento oficial das gurias na Capital.

