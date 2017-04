Experimente brigadeiro de churros

Docinho 29/04/2017 | 06h30 Atualizada em

Prove algo diferente: o tradicional brigadeiro com o típico sabor do churros. A dica é da marca Itatiaia.

Ingredientes



1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

1 colher (sopa) de manteiga

Açúcar e canela (para passar nas bolinhas)

Uma lata ou frasco de doce de leite (você vai usar pouco, é só para finalização)

Manteiga para passar nas mãos

Forminhas de papel



Experimente outros doces

Trufa cremosa de maracujá

Charlotte de doce de leite



Modo de preparo

1. Coloque o leite condensado, a baunilha e a manteiga em uma tigela, misture tudo com o auxílio de uma colher, até ficar bem incorporado.

2. Leve ao micro-ondas por seis minutos, pause na metade do tempo para mexer.

3. Ponha um pouco de manteiga na mão e enrole a massa, em forma de bolinhas.

4. Passe as bolinhas na mistura de açúcar e canela.

5. Coloque os brigadeiros em forminhas de papel.

6. Pegue uma bisnaga, preencha com doce de leite e finalize as bolinhas de brigadeiro, com um pouco de doce de leite por cima.