Estilista caxiense Rafaela Tomazzoni apresenta nova coleção de inverno neste sábado

A estilista caxiense Rafaela Tomazzoni prepara encontro, neste sábado, para apresentar as peças da nova coleção de inverno de sua marca, focada em peças de tricô. A Coleção Lara leva esse nome para homenagear a personagem interpretada pela atriz Julie Christie o clássico longa Doutor Jivago.

— Escolher uma personagem como inspiração foi quebrar um próprio paradigma, pois até então eu havia optado apenas por mulheres reais e que haviam feito história de verdade. Trazer uma obra de ficção e um perfil feminino com a força da Lara, é uma forma de celebrar a teatralidade da vida e suas facetas atemporais — comenta a estilista.



Lançado em 1965, o filme tem como pano de fundo a Revolução Russa, que neste ano celebra centenário. A inspiração transformou-se em peças que seguem conceitos como da matrioska e do white dreams, exaltando o cenário branco da neve russa. O editorial do novo trabalho foi fotografado por Weslei Torezan, com produção de moda de Jônatan Cruz, beleza de Isa Abreu e Mauricio Lopes. A modelo é Rose Valentim (Joy Model Management).



A Coleção Lara integra modelos de casacos, vestidos, saias, blusas e acessórios como gorros e clutches. As novidades estarão no Knit Studio de Rafaela Tomazzoni (Centro Empresarial Recreio Cruzeiro - Rua Angelo Chiarello, 2.811, sala 1201) a partir deste sábado, das 10h às 17h.



Peça seguem conceitos que remetem à Rússia, como matrioska e white dreams Foto: Weslei Torezan / Divulgação