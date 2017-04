Espetáculo "VaiqueuVoo" será a atração de domingo em Farroupilha

Cultura de graça! 26/04/2017 | 12h10 Atualizada em

Acrobatas vão voar pela Praça da Emancipação, em Farroupilha, na tarde de domingo. É o espetáculo VaiqueuVoo, da Cia. Irmãos Sabatino, que mescla acrobacias aéreas circenses, comicidade, improviso e música ao vivo para contar a história dos bravos e habilidosos aviadores dos anos 1930. A apresentação, gratuita, integra a programação Arte Sesc — Cultura por Toda Parte.



— Há uma relação entre os trapezistas e os acrobatas aéreos, que é a necessidade de confiança uns nos outros. Daí a brincadeira com o nome do espetáculo: se um vai, o outro voa — explica o diretor André Sabatino, ele próprio um dos artistas acrobatas.



Leia também:

Projeto (outra coisa) estreia nesta quarta-feira, em Caxias do Sul

Natalia Borges Polesso: Convite - Limpa Maesa

3por4: Curta "Dona Oldina Vai às Compras" é gravado em Carlos Barbosa

De vendedor de picolés a palestrante internacional: conheça Dan Willms, criador do workshop Mudança Positiva



Sabatino acrescenta que o show resgata, de uma forma divertida, a trajetória dos aviadores que, ao fim da I Guerra, precisaram procurar novas alternativas do que fazer, e acabaram migrando para as acrobacias que encantavam multidões. Na apresentação, os aviões são de brinquedo, mas os artistas voam de verdade com o auxílio de equipamentos como a barra fixa (igual a da ginástica olímpica), a báscula (uma espécie de gangorra) e o quadrante aéreo.



— Além do virtuose, recheamos com a temática da aviação e da comicidade clássica, no estilo dos Três Patetas — revela o diretor.



A companhia paulista estreou VaiqueuVoo em 2013 e, no ano passado, levou o espetáculo para uma turnê pela Europa, passando por Bélgica, Holanda e Suécia. No Rio Grande do Sul, essa é a segunda apresentação — anteriormente, estiveram apenas em Santa Maria, para um festival de circo.



— E nós queremos muito ir para aí, conhecer a região — garante Sabatino.



O trio de acrobatas, completado por Gianfranco Muchacho e Petit Jeferson, ganha o acompanhamento sonoro do percussionista Fabio Matú, que ajuda a dar um toque mais contemporâneo aos elementos tradicionais da apresentação. Tudo, é claro, com uma pitada bem própria da Cia. Irmãos Sabatino, cujos integrantes trabalham com pesquisa acrobática há mais de duas décadas e com pesquisa circense desde 2000.



— É uma mistura que deu certo — define o diretor e acrobata.



Bom para o público, que poderá rir e admirar-se enquanto os artistas desafiam as leis da gravidade.



Equipamentos como a barra fixa, o quadrante aéreo e a báscula ajudam o trio de acrobatas a "voar" no palco Foto: Paulo Barbuto / Divulgação

Agende-se

O que: espetáculo VaiqueuVoo, da Cia. Irmãos Sabatino

Quando: domingo, dia 30 de abril, às 15h

Onde: na Praça da Emancipação, em frente à prefeitura de Farroupilha (se chover, a apresentação será transferida para o Centro de Eventos Municipal)

Quanto: gratuito

Duração: o espetáculo tem duração de 50 minutos.