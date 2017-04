Com foco em artistas locais, Contos Urbanos estreia sexta em Vacaria

Música 27/04/2017 | 13h00 Atualizada em

Um projeto de um grupo de produtores culturais de Vacaria promete dar mais visibilidade à cena artística do interior do Brasil. Idealizado pelos amigos Rafael Zulianello e Rodrigo Visentin, Contos Urbanos tem como primeira ação o quadro Cantos da Cidade, que reúne nesta sexta, em um bar da cidade, músicos locais para a exibição de videoclipes e entrevistas produzidas especialmente para a ocasião, além de performances abertas ao público.

– Vimos que era muito difícil ter visibilidade, principalmente para quem está começando. Então pensamos em produzir conteúdos audiovisuais para divulgar esses artistas e assim fazer com que seus trabalhos se tornem conhecidos – afirma Zulianello.

Desta primeira fase, participaram os artistas Luis Armando Guedes, Jorge e os Vandalistas e a Banda Beckenbauer, todos de Vacaria. Os vídeos foram gravados no Mercado Público, na Praça Daltro Filho (em frente à Catedral Nossa Senhora da Oliveira) e na Casa do Povo, locais de visitação turística na cidade. Após o lançamento desta noite, o material será disponibilizado nos perfis do projeto na internet.

O Mercado Público foi o cenário escolhido por Luis Armando Guedes Foto: Rodrigo Visentin / divulgação

– É uma iniciativa muito válida, porque nas cidades do interior não tem muito incentivo a quem produz música autoral. Para artistas independentes, fica difícil ter divulgação – avalia Guedes, citando nomes como Chico Buarque e Vinicius de Moraes entre suas principais influências.

O músico, que começou a tocar em 1993 com covers de outros artistas, já lançou dois discos de canções próprias – Primogênito (2012) e Solstícios (2014) – e em 2013 foi indicado no Prêmio Açorianos na categoria Melhor Compositor de MPB.

– O Rio Grande do Sul tem muitos talentos escondidos – complementa Julian Duarte, baterista da Beckenbauer.

Formado em 2014, o grupo de pop rock deve lançar um EP com cinco músicas até a metade de maio. Atualmente, além de Julian, a Beckenbauer é formada por Eduardo Teles (guitarra e vocais), Gustavo Lagranha (guitarra, teclado e vocais), Tênion Bossardi (vocal) e Tiago Rossoni (contra-baixo).

Jorge e os Vandalistas gravaram na Praça Daltro Filho Foto: Nicolas Tessari / divulgação

Tendo atualmente a profissão de artesão em uma fábrica de velas como ocupação principal, o líder da banda Jorge e os Vandalistas conta que viveu da música por alguns anos, mas teve de procurar outra profissão no momento em que optou por abrir mão de interpretar covers e focar nas composições próprias.

– É um mercado muito restrito, não tem espaço para apresentar um trabalho autoral. Muito difícil vender para bares, porque não chama público. Parei de cantar em botecos por questão de identidade. Me sinto bem cantando as minhas músicas e com os covers estava concorrendo comigo mesmo – diz ele, classificando como "um rock and roll meio caipira, meio folk" o estilo que adotou tendo como referências Bob Dylan, Beatles e Stones.



Segundo Rafael Zulianello, a ideia é levar a iniciativa a outras cidades para promover também artistas de outros lugares.



Programe-se

:: O que: lançamento do projeto Contos Urbanos – Cantos da Cidade

:: Quando: sexta (28). Às 20h haverá exibição dos vídeos apenas para convidados. Às 23h, shows dos participantes abertos ao público

:: Onde: Bar do Gugo (Avenida Moreira Paz, 290, em Vacaria)

:: Quanto: R$ 20