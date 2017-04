Charles Master traz os clássicos do TNT ao Misssissippi Delta Blues Bar, nesta quinta-feira

Música 27/04/2017 | 08h30 Atualizada em

O TNT ainda era uma das promissoras novidades do rock gaúcho e o guitarrista Charles Master um adolescente quando a banda – que em sua formação original tinha ainda Márcio Petracco, Felipe Jotz e Flavio Basso, o Júpiter Maçã – subiu a Serra para os primeiros shows em Caxias do Sul. De volta à cidade para um show mais intimista no Mississippi Delta Blues Bar nesta quinta-feira, Master recorda com carinho daquelas primeiras apresentações.



– Tenho um grande carinho pela Serra, e em especial por Caxias. Ainda na adolescência fiz muitos shows aí com o TNT, e já no auge da banda, quando morávamos no centro do país, nos chamavam para tocar nas inesquecíveis festas do Roda Viva (boate na sede campestre do Recreio Cruzeiro), aos domingos. Os shows em Caxias sempre foram muito especiais – lembra.



De dentro do seu carro em Porto Alegre, onde atendeu o Pioneiro por telefone, Charles Master falou sobre a rotina dividida entre pai de três guris, diretor de três empresas e músico prestes a completar três décadas de carreira. As diferentes atribuições, Master confessa, têm limitado o tempo e tornado mais difícil acompanhar novas bandas do cenário local.



– Quando sobra um tempo, escuto mais música popular brasileira e alguma coisa de samba, além dos rocks clássicos que colecionei a vida inteira, como o John Mayall – exemplifica.



Embora nos últimos anos as atividades musicais tenham arrefecido, o músico diz que em nenhum momento deixou a carreira de lado. Trabalha para lançar até o fim deste ano, quando irá se tornar cinquentão, um DVD gravado ao vivo no Bar Opinião, em Porto Alegre.



– Estou cuidando da minha história musical com bastante carinho – garante.



Para o show desta noite, o violão e a harmônica de Charles Master terão a companhia do também ex-TNT João Maldonado, no piano, e de Mauro Zanella, na guitarra.



No repertório, irão figurar clássicos infalíveis da banda oitentista como O Mundo é Maior que o Seu Quarto, Nunca Mais Voltar e Irmã do Doctor Robert, hinos como Cachorro Louco e Não Sei, além de canções dos discos solos Charles Master (2001) e Ninguém é Perfeito (2007) e algumas inéditas, previstas para entrar em trabalhos futuros.



Serviço



O quê: show de Charles Master

Quando: Hoje, às 21h30min

Onde: Mississippi Delta Blues Bar

Quanto: R$35 e R$25 (Mojo Card)

Mais informações: (54) 3028.6149