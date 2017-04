Agenda: Peça "Os Três Porquinhos ou Confissões de um Menino Levado" terá apresentações em Caxias

Agenda 26/04/2017 | 12h20 Atualizada em

Foto: Teatro da Juventude do Rio de Janeiro / Divulgação

Os Três Porquinhos ou Confissões de um Menino Levado é uma peça da companhia Teatro da Juventude Foto: Teatro da Juventude do Rio de Janeiro / Divulgação

A peça Os Três Porquinhos ou Confissões de um Menino Levado, da companhia carioca Teatro da Juventude, terá duas sessões neste sábado e domingo, 29 e 30, às 16h, no Teatro Municipal Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333), em Caxias. O espetáculo infantil traz uma história análoga à dos três porquinhos, trazendo os personagens para o contexto da atualidade, com a lição de que o conhecimento se sobrepõe a força física.Os ingressos custam R$ 50. Estudante, sênior, crianças e clube do assinante pagam R$ 25.