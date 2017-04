Agenda: Circus Serra Party agita final de semana em Gramado

Agenda 27/04/2017 | 11h20 Atualizada em

Uma festa que reúne alguns dos principais nomes do funk da atualidade, junto com a temática do circo, com todas as variedades que nele se encontram. Essa é a proposta da Circus Serra Party, o primeiro festival de funk da Serra Gaúcha, que ocorre no próximo sábado, às 20h, no Serra Parque (Viação Férrea, 100), em Gramado. As principais atrações são os MCs Livinho, G15 e o Don Juan, além de outros nomes nacionais e regionais.

- Existe muita discriminação com as músicas do funk. Nossa proposta é fazer um evento que reúna uma festa temática circense com o ritmo para trazer a alegria. A nossa ideia com a Circus é rodar todo o Brasil - comenta Jonathan Rimando, um dos idealizadores do evento.

Os ingressos para a pista custam R$ 65; vip, R$ 100; backstage e área premium, R$ 200. As entradas estão à venda na Loja Arte Silva (Av. Borges de Medeiros, Galeria Acassia Negra, em Gramado), Skillo Lanches de Gramdo (Av. Borges de Medeiros, 3.036) e Canela (Av. Júlio de Castilho, 542), Armazém do Lolo (Rua São Pedro, 284 – Gramado) e Canela Star Vídeo (Avenida Osvaldo Aranha, 134 – Canela). A promoção é da Rimando Produtora.